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17 Yaş Altı Dünya Kupası başlıyor

Hindistan'ın ev sahipliğinde yarın başlayacak turnuvanın açılışı, Yeni Zelanda-Türkiye ve Kolombiya-Gana maçlarıyla yapılacak

05 Ekim 2017 Perşembe 12:23
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17 Yaş Altı Dünya Kupası başlıyor

Türkiye'nin de katıldığı FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarın başlayacak.

Hindistan'ın Yeni Delhi, Kochi, Goa, Navi Mumbai, Guwahati ve Kalküta kentleri, 6-28 Ekim'de 17. kez organize edilecek turnuvaya ev sahipliği yapacak. Teknik direktörlüğünü Mehmet Hacıoğlu'nun yaptığı Türkiye 17 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı, 24 ekibin katıldığı şampiyonada, Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu B grubunda mücadele edecek. Turnuvanın ilk gününde 4 karşılaşma oynanacak. Yarın TSİ 14.30'da başlayacak açılış maçlarında Yeni Zelanda ile Türkiye ve Kolombiya ile Gana karşılaşacak. Hindistan-ABD ve Paraguay-Mali maçları ise TSİ 17.30'da oynanacak.

Dörder takımlı 6 grupta, ilk iki sırayı alan ekipler ile en iyi 4 üçüncü, son 16 turuna yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler, bu turdan itibaren tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak. Karşılaşmalarını, Navi Mumbai kentindeki D. Y. Patil Stadı'nda oynayacak Türkiye'nin, TSİ maç programı şöyle:

6 Ekim:

14.30 Yeni Zelanda-Türkiye

9 Ekim:

14.30 Türkiye-Mali

12 Ekim:

14.30 Türkiye-Paraguay

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFA 17 Yaş Altı Dünya KupasıFutbolTürkiye
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