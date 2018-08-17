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17 yıllık Süper Lig özlemi bitiyor

Türkiye'nin önemli spor kentlerinden Erzurum, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş arasında yapılacak mücadele ile 17 yıl sonra bir Süper Lig maçına ev sahipliği yapacak

17 Ağustos 2018 Cuma 12:51
17 yıllık Süper Lig özlemi bitiyor

Anadolu'nun kadim şehri Erzurum'da 17 yıllık Süper Lig hasreti, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş arasında 19 Ağustos Pazar günü oynanacak maçla sona erecek.

Ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarla Türkiye'nin önemli spor şehirlerinden olan Erzurum'da taraftarların futbol aşkı, 1968'de kurulan Erzurumspor Kulübü ile başladı. Bu tarihten itibaren 3. ve 2. Lig'de mücadelesini sürdüren takımın 1997-1998 sezonu sonunda o zamanki adıyla Türkiye 1. Ligi'ne yükselme başarısı göstermesiyle mutlu olan Erzurumlular, 3 sezon bu ligde kalan Erzurumspor'un 2000-2001 sezonunu 17. sırada tamamlayarak tekrar 2. Lig'e düşmesiyle üzüntü yaşadı.

Söz konusu takımın 2009-2010 sezonu sonunda mali sıkıntılar nedeniyle iki maça çıkamaması sonucu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından amatör kümeye düşürülmesi ve borçları nedeniyle kapatılmasına rağmen, Erzurumluların futbol sevdası hiç bitmedi. Erzurum kentinde, 2010'da kurulan Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un aynı yıl amatör küme şampiyonu olup 2010- 2011 sezonu sonunda 3. Lig'e çıkmasıyla tekrar Süper Lig'de temsil edilme hayalleri kuruldu.

Bu ligde 4 sezon geçiren yeni takımlarının üst liglerde mücadele etmesini isteyen Erzurumlular, 2015-2016 sezonu öncesi yapılan değişiklikle ismi Büyükşehir Belediye Erzurumspor olan takımlarının, her sezon bir üst lige çıkmasa şahitlik etti.

Süper Lig'e uzanan yolculuk

Erzurumlular, temsilcilerinin Süper Lig'e ulaşma yolundaki hikayesine 2015-2016 sezonundan itibaren tekrar tanıklık yaptı. Söz konusu sezonun sonunda TFF 2. Lig'e çıkan takımlarının, 2016-2017'de de Spor Toto 1. Lig'e yükselmesiyle Erzurum halkı yeniden gururlandı.

Başarılı geçen 2017-2018 sezonu sonunda teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın öncülüğünde normal sezonu 5. sırada tamamlayan takımlarının, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Gazişehir Gaziantepspor'u yenmesiyle Erzurum kentinin 17 yıllık Süper Lig hasreti de sona erdi. Bu sezon öncesi iddialı bir ekip oluşturmak için Egemen Korkmaz, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Lennart Thy ve kaleci İbrahim Sehic gibi önemli futbolcuları kadrosuna katan takımlarının ligde kalıcı olmasını bekleyen Erzurumlular, ilk hafta deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-2 kaybedilen maçta sergilenen futbolla gelecek adına umutlandı.

Beşiktaş maçı öncesi Passolig noktalarından bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, maçın oynanacağı 19 Ağustos Pazar gününü heyecanla bekliyor.

Kıraç: "Beşiktaş Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Asbaşkanı Ünsal Kıraç, yaptığı açıklamada, Erzurum'un Anadolu'nun kadim kentlerinden olduğunu belirterek, cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu şehrin maneviyat ve tarih koktuğunu kaydetti. Erzurum'un sanat, tarih ve kültürün yanı sıra sporda da yerinin olması gerektiğini dile getiren Kıraç, "Erzurum'da geçmişte, o zamanki adıyla 1. Lig'de, 17 yıl önce mücadele etmiş bir takımımız vardı. Geleneği, tecrübesi olan bir şehir. Şehrimiz bu 17 yıl içerisinde futbolda düşe kalka, tırnaklarıyla kazıya kazıya bir yere geldi." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'de kalıcı hale getirmek olduğunu kaydeden Kıraç, şöyle konuştu: "Taraftarlarımızdan, takımımıza iyi günde ve kötü günde tam destek istiyorum. Takımlarının onlara layık olacağını görecekler. Beşiktaş, Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri. Kendi sahamızdaki açılış maçımızı Avrupa kupalarında da mücadele eden bir takımla yapmaktan onur duyacağız. Onun da ayrı bir zevki var. Bu zevki seyircimizle stadımızda yaşayacağız."

Yıkıcı: "Erzurum için bu büyük bir gurur"

Erzurumlu futbolseverlerden Şeref Yıkıcı, takıma destek olmak için tüm maçlara gidilmesi gerektiğini anlattı. Temsilcilerinin Süper Lig'de mücadele edecek olmasının gurur ve heyecanını yaşadıklarına işaret eden Yıkıcı, şunları söyledi: "Gönlümüzde yatan aslan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ondan sonra Beşiktaş. Bu maçı izlemem lazım. Kimin yenip kimin yenildiğiönemli değil. Önemli olan heyecanı yaşamak. Erzurumspor küme düştüğünde, yeterli desteği vermemiştik. Bundan sonra daha fazla heyecan ve şevkle takıma destek olmamız, maçlara gitmemiz lazım. Ayrıca ceza alacak hareketlerde bulunmamamız gerekiyor. Süper Lig'de yer almak, Erzurum kenti için büyük bir gurur."

Beşiktaş maçı için bilet alan Mustafa Davulcu da şehirde 17 yıllık özlemin sona erdiğini anlatarak, "Karşılaşacağımız ekip ligin köklü takımlarından. Hasret sona erdi. Geçmişe nazaran bu takımın bir istikrar göstereceğini, sezonu 8. veya 9. sırada bitireceğini düşünüyorum. Takımımız zor bir maça çıkıyor. En kötü beraberlik bekliyoruz ama favori Büyükşehir Belediye Erzurumspor." diye konuştu.

Futbolseverlerden İsmail Kemaloğlu ise ligin ikinci haftasında Beşiktaş gibi önemli bir kulübün Erzurum'a gelecek olmasının heyecanını yaşadığını belirterek, "Beşiktaş taraftarıyım ama bu maçta şehrimin takımını tutacağım. 2000-2001 sezonundaki son lig maçına da gitmiştim. O zaman küme düşmüştük. Yeni takımımızı her zaman desteklemeye hazırız. Yeter ki başarılı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2018 13:14
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Spor Toto Süper LigHasretErzurumBüyükşehir Belediye Erzurumspor Asbaşkanı Ünsal KıraçBüyükşehir Belediye ErzurumsporBeşiktaş
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