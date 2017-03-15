193 maçta 71 galibiyeti var

Beşiktaş , eski adıyla UEFA Kupası olan ve Avrupa Ligi ismiyle devam eden organizasyonda yarın "dalya" diyecek.

Avrupa futbol unun 2 numaralı organizasyonunda şu ana dek 99 karşılaşma yapan siyah-beyazlılar, rakiplerini 44 kez mağlup etti. 21 maçta berabere kalan Beşiktaş, 34 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı. Avrupa Ligi'nde 152 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 121 gol gördü.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupaları ndaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

Farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa arenasında tarihindeki en farklı yenilgisini ise 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool ekibi karşısında deplasmanda 8-0'lık skorla yaşadı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine dış sahada 6-0 mağlup olan Beşiktaş, 2007-2008'de yine bu organizasyonda İngiltere temsilcisi Leeds United'a aynı skorla yenilmişti.

Hükmen galibiyetlerden birisi Olympiakos'a karşı

Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, bunlardan birini Olympiakos'a karşı aldı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisinin sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel'in sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu. Siyah-beyazlılar, Yunan takımlarına karşı 4. maçına çıkacak. 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde bu ülkeden Asteras ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, İstanbul'daki maçta rakibiyle 1-1 berabere kalırken, deplasmandaki mücadeleyi ise 2-2 eşitlikle tamamladı. Beşiktaş, bu sezon son 16 turunda Olympiakos ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada da rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

En büyük koz Aboubakar

Beşiktaş'ın Olympiakos ile yapacağı karşılaşmada en büyük kozu Vincent Aboubakar olacak. Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında şu ana dek 5 gol kaydeden Kamerunlu forvet, son 2 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın Avrupa'da bu sezon etkili olan diğer oyuncuları ise Ricardo Quaresma ile Cenk Tosun oldu. İki oyuncu, şu ana dek üçer kez gol sevinci yaşadı. Avrupa kupalarındaki son golünü Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynanan karşılaşmada atan ve 4 maçtır suskun kalan Quaresma'nın, siyah-beyazlı formayla şu ana dek 11 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, yarınki mücadelede gol atarak Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü sıralamasında yükselmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın tarihinde Avrupa'daki en golcü futbolcusu sıralamasında 14 golle zirvede bulunan Oktay Derelioğlu'nu, 12 golle Bobo takip ediyor. Son maçlarda etkisiz bir görüntü sergileyen Cenk Tosun ise Beşiktaş'ta toplam 6 Avrupa golüne imza attı. Cenk, bir gol bulması halinde siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 7 gole sahip Mehmet Özdilek'i yakalayacak. Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki diğer gollerini Atiba Hutchinson, Adriano Correia ve Anderson Talisca kaydetti. Siyah-beyazlı takımın bir golünü ise Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta William Soares kendi kalesine atmıştı.