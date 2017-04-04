2-0'a rağmen Rize umutlu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, maçı çevirebilecek güce ve inanca sahip olduklarını söyledi.



Ferah, yaptığı açıklamada, Kasımpaşa karşısında son ana kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Kasımpaşa önemli bir ekip ve ilk maçta beklemediğimiz bir yenilgi aldık ama ümidimizi kaybetmedik. Kasımpaşa karşısında ilk maçtaki 2-0'lık dezavantajı avantaja çevirebilecek inanca ve güce sahibiz. Bunun için son dakikaya kadar mücadelemizi ortaya koyacağız." dedi. Ligde istenilen konumda olmadıklarına işaret eden Ferah, "İşlerin istediğimiz gibi gitmediğini biliyoruz ama pes etme gibi bir niyetimiz de yok. Kupada ligde son ana kadar yolumuza devam edeceğiz. Amacımız Çaykur Rizespor'u bulunduğu durumdan kurtarmak. Kupada tur atlayıp moral bulmak istiyoruz. Tur morali lige de olumlu yansır. Bu bilinçle sabırlı şekilde çalışmamızı sürdüreceğiz." diye konuştu. Ferah, taraftarların ümitsizliğe kapılmamasını isteyerek, "Onların moral ve desteğine ihtiyacımız var. Herkesten çok alınan kötü sonuçlar oyuncularımızı ve bizleri üzüyor. Bizi ligde ve kupada son ana kadar desteklesinler." ifadesini kullandı.