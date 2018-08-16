2. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
18 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bursaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19 Ağustos Pazar:
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
21.45 Galatasaray-Göztepe: Ali Palabıyık
20 Ağustos Pazartesi:
21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya
AA