Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
87143
ALTIN
217.937
DOLAR
5.7435
STERLİN
7.3085
EURO
6.5396

2. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:04
2. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bursaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19 Ağustos Pazar:

19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor: Serkan Çınar

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk

21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

21.45 Galatasaray-Göztepe: Ali Palabıyık

20 Ağustos Pazartesi:

21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Halis Özkahya

AA

Son Güncelleme: 16.08.2018 14:18
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigHakemFutbol2. Hafta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre için Fener de devrede
Emre için Fener de devrede
Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor
Şok! Kulüpler anlaştı kapanıyor
"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"
"Emre'nin transferi için uğraşıyoruz"
Beşiktaş, Harun'u alıyor mu?
Beşiktaş, Harun'u alıyor mu?
"Atmosfere hayran kaldım"
"Atmosfere hayran kaldım"
Bursa için kontrolden geçti
Bursa için kontrolden geçti
"Salih için Empoli ile anlaştık"
"Salih için Empoli ile anlaştık"
PFDK, Göztepe'ye cezayı kesti
PFDK, Göztepe'ye cezayı kesti
Vodafone Park bayrağı teslim aldı
Vodafone Park bayrağı teslim aldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim