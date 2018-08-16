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2. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 2. hafta yarın oynanacak Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak

16 Ağustos 2018 Perşembe 14:05
2. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta yarın oynanacak Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Medical Park Stadı'ndaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

18 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)

21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

19 Ağustos Pazar:

19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

20 Ağustos Pazartesi:

21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

AA

Son Güncelleme: 16.08.2018 14:18
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper Lig2. Hafta Programı
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