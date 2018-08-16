2. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta yarın oynanacak Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak.
Medical Park Stadı'ndaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:
Yarın:
21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
18 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
19 Ağustos Pazar:
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
20 Ağustos Pazartesi:
21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
AA