2. Lig'de heyecan dorukta

Spor Toto 2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından gözler play-off'a çevrildi.

Beyaz Grup'ta İstanbulspor'un, Kırmızı Grup'ta ise MKE Ankaragücü'nün doğrudan 1. Lig'e çıktığı Spor Toto 2. Lig'de, 1 takım daha play-off maçlarının ardından adını 1. Lig'e yazdıracak. Play-off çeyrek finalinde Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler, Kocaeli Birlikspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor ve Hatayspor-Kastamonuspor 1966 maçları yapılacak. Karşılaşmalar, çift maçlı eleme sistemine göre 4 ve 8 Mayıs'ta oynanacak. Bu turda rakiplerini saf dışı bırakacak takımlar 12 ve 16 Mayıs'ta yarı finalde karşılaşacak. İki grupta yarı final turunu geçecek ekipler 21 Mayıs Pazar günü final maçında TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için mücadele edecek

1. Lig'in yeni ekipleri İstanbulspor ve MKE Ankaragücü

En son 2012-2013'te TFF 1. Lig'de mücadele eden ve 49 sezonla İstanbul'un üç büyük takımından sonra en fazla Süper Lig'de yer alan MKE Ankaragücü, doğrudan TFF 1. Lig'e çıkmayı başardı. Daha önce Süper Lig'de 23 kez yer almış ve 2007-2008'den beri TFF 1. Lig'den uzak kalan İstanbulspor da gelecek sezon Süper Lig'e dönme mücadelesi verecek.

1461 Trabzon ve Kayseri Erciyesspor bir kez daha düştü

Beyaz Grup'ta Anadolu Üsküdar 1908, Büyükçekmece Tepecikspor ve Ofspor, Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923, 1461 Trabzon ve Kayseri Erciyesspor lige veda eden ekipler oldu. Bir dönem Süper Lig'de de mücadele eden ve bu sezon 9 puan cezası alan Kırmızı Grup temsilcisi Kayseri Erciyesspor, 2. Lig'e tutunamadı. 2015-2016 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen 1461 Trabzon ve Kayseri Erciyesspor, bu sezon da Spor Toto 2. Lig'e veda etti. Geçen yıl averajla ligde kalmayı başaran Anadolu Üsküdar 1908, bu sezon son hafta Bucaspor'u mağlup etmesine rağmen rakibi Fethiyespor'un 1 puan almasıyla ligden düştü. 2015-2016'da Spor Toto 3. Lig'den 2. Lig'e çıkmayı başaran Ofspor, çıktığı sezon lige veda etti.