2 milyon 650 bin dolara gitti

Trabzonspor Kulübü, Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo'nun Meksika'nın Tijuana Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 650 bin dolar ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.