Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94817
ALTIN
191.540
DOLAR
4.8533
STERLİN
6.3852
EURO
5.6613

2 milyon 650 bin dolara gitti

Trabzonspor, transferi konusunda Tijuana Kulübü ile anlaşmaya vardığı Kolombiyalı oyuncu Castillo'nun bonservisi için 2 milyon 650 bin dolar alacak

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:28
2 milyon 650 bin dolara gitti

Trabzonspor Kulübü, Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo'nun Meksika'nın Tijuana Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 650 bin dolar ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGSpor Toto Süper LigFutbolCastillo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"5 milyona anlaşmıştık ama..."
"5 milyona anlaşmıştık ama..."
'Florya'da trafik az', 'Doğru adresteyim'
'Florya'da trafik az', 'Doğru adresteyim'
Ankaragücü ligde kalmalı
Ankaragücü ligde kalmalı
Ronaldo hapisten kurtuldu
Ronaldo hapisten kurtuldu
Hosseini imzaya geldi
Hosseini imzaya geldi
Neden yönetimden istifa etti?
Neden yönetimden istifa etti?
Mesut için hatalarını kabul ettiler
Mesut için hatalarını kabul ettiler
Kartal'a sürpriz stoper
Kartal'a sürpriz stoper
"Cazip bir teklif gelirse gidebilir"
"Cazip bir teklif gelirse gidebilir"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim