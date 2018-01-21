2 yıl 8 ay görevde kaldı

İlk olarak 25 Ekim 2014 tarihindeki olağanüstü genel kurulda Duygun Yarsuvat'ın başkanlığındaki yönetimde yer alan, 23 Mayıs 2015 tarihindeki olağan genel kurulda ise rakipleri Turgay Kıran ile Ahmet Özdoğan'a büyük fark atarak 2 bin 800 oyla başkanlığa seçilen Özbek, aldığı erken seçim kararının kurbanı oldu. Genel kurulun mayıs ayındaki olağan tarihinde yapılmasını beklemeden erken seçime giden ve kararı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Özbek, bu süreçte kulüp içindeki muhalefete yönelik sözleriyle de gündeme geldi. Rakiplerinin hazırlanmasına zaman bırakmadığı gerekçesiyle, aldığı olağanüstü genel kurul kararı "Baskın seçim" olarak nitelendirilen Özbek, karşısına çıkan tek aday olan Mustafa Cengiz önünde, güven tazelemek için girdiği seçimi kaybetti.

Futbolda 5 kupa kazandı

Dursun Özbek, 2 yıl 8 aylık görev döneminde futbolda 5 kupa kaldırdı. Göreve gelmesinden günler sonra 2014-2015 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu yaşayarak, 4. yıldızın kazanılmasına şahitlik eden Özbek, futbol takımının aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmesinin de mutluluğunu yaşadı. Özbek döneminde sarı-kırmızılı futbol takımı, 2016 ve 2017 yılları TFF Süper Kupa ve 2015-2016 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarının da sahibi oldu. Ayrıca, Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğuna imza atarken, Dursun Özbek de bir Avrupa kupası kaldırma gururunu yaşadı.

İstikrar sağlanamadı

Dursun Özbek döneminde özellikle teknik direktör anlamında yaşanan istikrarsızlık ön plana çıktı. Göreve geldiği dönemde takımın başında bulunan Hamza Hamzaoğlu ile önemli başarılar kazanılmasına rağmen, yaptığı bir açıklama nedeniyle teknik adamla yolları ayıran Özbek, sonrasında Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink ve Igor Tudor'la da istikrar sağlayamadı. Son olarak takımın başına Fatih Terim'i getiren Özbek, bu kez teknik direktörden önce koltuğunu kaybetti. Dursun Özbek, 2015 yılı mayıs ayında yola çıktığı yönetim kurulunda önemli fireler verdi.

Önemli projeler başladı

Dursun Özbek, mali sorunlarla uğraşan Galatasaray Kulübü için hem kasa kolaylığı sağlayıp hem de kişisel kefaletini kullanırken, çok sayıda önemli projenin de başlangıcını yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün Riva'da bulunan arazisi ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nin bulunduğu arazinin değerlendirilmesi için bir kamu şirketi olan Emlak Konut Yatırım Ortaklığı ile sözleşme imzalayan Özbek, büyük mali rahatlama sağlaması beklenen bu projelerin gelişimine önemli katkı verdi. Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yerine Kemerburgaz'da modern bir yeni tesisin yapılması için 140 dönümlük arazi tahsisini sağladı. Bu sayede sarı-kırmızılı futbol takımı, Türk Telekom Stadı'na çok yakın bir noktada, inşası Toplu Konut İdaresi tarafından yapılacak modern bir yeni tesise kavuşacak. Galatasaray'ın Mecidiyeköy'de bulunan arazisine, Ali Sami Yen Oteli olarak faaliyet görmesi için bina inşa edilmesini sağlayan Dursun Özbek, bu yıl sonunda faaliyete geçirmeyi planladığı bu yerin açılışı öncesi başkanlık koltuğunu devretmek zorunda kaldı.

Stat üst kullanım hakkını aldı

Dursun Özbek yönetimi döneminde çözülen en önemli sorunlardan biri, adeta yılan hikayesine dönen Türk Telekom Stadı'nın üst kulanım hakkı konusu oldu. Daha önce çatıya açılır kapanır sistemin yapılacağı sözü verilmesi ancak bu vaadin bir türlü gerçekleştirilememesi nedeniyle Türk Telekom Stadı'nın üst kullanım hakkını Spor Genel Müdürlüğünden alamayan Galatasaray, Özbek yönetiminde sorunu oldukça akılcı bir yöntemle çözdü. Çatıya istenen sistemin kurulması yerine, stadın yanına 15 bin kişilik bir spor salonu yapılmasını kabul ettirerek üst kullanım hakkını kulübe kazandıran Özbek, inşaat için gerekli izinleri de çıkartmıştı.Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresinde Mustafa Cengiz'e geçilerek başkanlık koltuğunu kaybeden Özbek'in görev dönemi 2 yıl 8 ay sürdü.