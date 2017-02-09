20. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
10 Şubat Cuma:
19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
11 Şubat Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12 Şubat Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek
13 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır