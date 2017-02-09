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20. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

09 Şubat 2017 Perşembe 17:06
20. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

10 Şubat Cuma:
19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

11 Şubat Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12 Şubat Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek

13 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır

Son Güncelleme: 09.02.2017 17:23
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuSpor Toto Süper LigSporHakemlerFutbol
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