Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır ve ekibinin, 20 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde Güney Kore'de 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacakları belirtildi. Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) de kullanılacağı organizasyonda toplam 93 hakemin görev yapacağı bildirildi.
20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacak
Hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacak
29 Mart 2017 Çarşamba 13:53
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