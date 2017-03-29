Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacak

Hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacak

Bu haber kez okundu.

20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır ve ekibinin, 20 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde Güney Kore'de 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacakları belirtildi. Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) de kullanılacağı organizasyonda toplam 93 hakemin görev yapacağı bildirildi.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Futbol2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya KupasıCüneyt Çakır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100