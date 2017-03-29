20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır ve ekibinin, 20 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde Güney Kore'de 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2017 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda görev alacakları belirtildi. Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) de kullanılacağı organizasyonda toplam 93 hakemin görev yapacağı bildirildi.