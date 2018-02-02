Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118451
ALTIN
162.139
DOLAR
3.7478
STERLİN
5.3249
EURO
4.6818

200 bin sterlin ceza alacak

Leicester City, antrenmana çıkmayan Cezayirli futbolcuya 200 bin sterlin para cezası vermeyi planlıyor

02 Şubat 2018 Cuma 14:11
200 bin sterlin ceza alacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, antrenmana çıkmayan Riyad Mahrez'e para cezası vermeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberde, Manchester City'nin Mahrez için yaptığı 60 milyon sterlinlik teklifi reddeden Leicester City'nin üç gündür antrenmanlara çıkmayan Cezayirli futbolcuya 200 bin sterlin ceza vereceği iddia edildi. Para cezasının Mahrez'in iki haftalık ücretine tekabül ettiği belirtilen haberde, teknik direktör Claude Puel'in 26 yaşındaki futbolcuyu ligde yarınki Swansea City maçının kadrosuna almayacağı kaydedildi. Leicester City, iki sezon önceki lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Mahrez için Manchester temsilcisinden 80 milyon sterlin istemişti.

Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından 2016'da yılın futbolcusu seçilen Mahrez, bu sezon lig ve kupada toplam 27 maça çıktı ve 9 gol attı.

AA

Son Güncelleme: 02.02.2018 14:38
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier LigLeicester CityPara CezasıRiyad Mahrez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya, Doukara ile imzaladı
Antalya, Doukara ile imzaladı
"Trabzon sayesinde bugünlere geldim"
"Trabzon sayesinde bugünlere geldim"
Gençler, Fenerbahçe maçına hazır
Gençler, Fenerbahçe maçına hazır
Tekmeci hakeme 3 ay men
Tekmeci hakeme 3 ay men
Eksik Fener'e zor rakip
Eksik Fener'e zor rakip
Potada 17. hafta maçları oynanacak
Potada 17. hafta maçları oynanacak
İşte futbol programınız
İşte futbol programınız
Özat, 3 dönemde 24 transfer yaptı
Özat, 3 dönemde 24 transfer yaptı
"Taraftar istedi diye oynatmam"
"Taraftar istedi diye oynatmam"

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim