"200 milyon lira borç ödedik"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun toplantısında finansal konularla ilgili bilgiler verdi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulunun temmuz ayı olağan toplantısında konuşan Karaçam, Başkan Ali Koç'un desteğiyle 1,5 aydan kısa bir süre içinde 200 küsur milyon lira borç ödediklerini söyledi. Karaçam, Başkan Ali Koç'un FBTV'de camiaya sesleniş programında yaptığı açıklamaları hatırlattığı konuşmasında geniş bir sunum yaptı.

Toplam borcun, 800 milyon lira olan cironun 4 katına, zararın ise cironun 2 katına çıktığını belirten Karaçam, kulübün içinde bulunduğu mali durumun iç açıcı olmadığını dile getirerek şunları aktardı: "Sizlere çok pembe, güzel şeyler söylemeyeceğim ama biz umutluyuz. Sizlere güveniyoruz, el birliğiyle belirli bir süreçte bu yükün altından kalkacağımıza inanıyorum. Ali Koç'un desteğiyle 1,5 aydan kısa bir süre içinde 200 küsur milyon lira borcu ödedik. Personele ve sporculara borcumuz yok. Biz camiamızın desteğini istiyoruz. Çok zorlu bir yoldayız ama üstesinden geleceğiz."

Burhan Karaçam, 353,5 milyon lira sermaye artışı yapıldığını anlattığı sunumunda, Başkan Ali Koç'un kulübe 50 milyon dolar hibe ettiğini hatırlattı. Borcun yüzde 80'inin döviz cinsinden olduğunu bildiren Karaçam, büyük bir mali disiplin getireceklerini ve geleceğe umutla baktıklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Becan: "82 bin 148 forma satışı bir rekordur"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan ise satışa sunulan 40 bin 444 kombine biletin, 39 bin 226'sının satıldığını açıkladı. Ali Koç yönetiminin göreve gelmesiyle forma satışı rekoru kırıldığını da belirten Becan, "Göreve geldiğimiz günden beri bedava bilet uygulamamız olmamıştır, olmayacaktır. Kulübümüz ilk 3 günde 37 bin 17, ilk haftada ise 48 bin 117 adet forma satışı yapmıştır. Şu anda 82 bin 148 forma satışı olmuştur ve bu bir rekordur." ifadelerini kullandı.

Yapılan transferleri de hatırlatan Sevil Zeynep Becan, Fenerbahçe Üniversitesi ve amatör şubelerle ilgili de bilgi paylaşımında bulundu. Kamu İlişkileri, Vergi ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Erdikler de vergi borçlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Yönetime girer girmez kendi şirketindeki 600 çalışanla kulübün vergi işleriyle ilgilendiklerini vurgulayan Erdikler, "2018 yılında 49,5 milyon lira, 2019 yılında da borç 48 milyon civarında. Bu, mevcut mali yapı içinde kolayca ödenebilecek bir rakam değil. 2024 yılına kadar ödenmesi gereken taksitler belirlendi. 2024 yılına kadar 231 milyon lira vergi ödemek durumundayız. Şansımız elimizde vergi barışı kanununun olmasıdır. Bu, borcun ödenmesinde yardımcı olacak bir kanun. Camiamızın yararına olacak kararlar alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın." şeklinde görüş belirtti.

Pekin: "Fenerbahçe'miz emin ellerdedir"

Hukuki İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, açılan ve taraf olunan davalar hakkında bilgi verdi. Sorunların belirlenmesine yönelik iki farklı hukuk bürosuna durum tespiti yaptırdıklarını aktaran Pekin, "Fenerbahçe Kulübü Derneğinin taraf olduğu toplam 110 dava bulunmaktadır. Aleyhimize açılan davaların çoğu alacak davalarıdır. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin taraf olduğu toplam 56 adet uyuşmazlık var. Bunlardan 33'ü aleyhimizedir. Futbol AŞ'nin alacaklı olduğu 15 adet, icralık olduğu 1 adet dava bulunmaktadır. Toplam 25 milyon lira bedelden fazla bize karşı maddi dava bulunmaktadır. Sözleşme fesihten dolayı sporcuların talep ettiği tutar yaklaşık 2,5 milyon avrodur." şeklinde konuştu.

Sporda şiddetin önlenmesi için yoğun bir çaba içerisinde bulunduklarını belirten Pekin, şunları kaydetti: "Sporda şiddetin önlenmesi konusunda Türkiye'nin örnek kulübü olacağız. Fenerbahçe Kulübü her zaman olduğu gibi hukuk önünde şeffaf, hesap veren ve denetlenebilir bir kulüp olmaya devam edecektir. Fenerbahçe'miz emin ellerdedir. Gelecekte daha iyi noktaya geleceğimize inancımız tamdır. Başkanımızın dediği gibi tünelin sonunda ışığı hep birlikte göreceğiz. 3 Temmuz kumpasıyla ilgili FETÖ mensuplarının yargılandığı dava devam etmektedir. Bu davada kararın bir an önce çıkmasını beklemekteyiz. Yargıtay'ın da incelediği dosyanın lehimize sonuçlanması için azami gayret içerisindeyiz. Uğradığımız maddi ve manevi zararların tazmini için her türlü hukuki girişimde bulunacağız. Bütün bu mücadeleleri Fenerbahçe'miz adına vermek boynumuzun borcudur."

Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, eski yönetimin faaliyet raporunun da içinde bulunmasından dolayı denetleme çalışmalarının devam ettiğini ve kesin neticelerin ellerine ulaşmadığını, bu nedenle Kurul raporunun ekim ayında yapılacak toplantıda camiaya duyurulacağını ifade etti.