"200 milyon lira kefil oldum"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, mali açıdan kulübün adeta kurtuluş savaşı verdiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Dedeman Otel'de düzenlenen mart ayı divan kurulu toplantısında konuşan Özbek, camianın bu savaşta birlik beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Galatasaray Kulübü olarak bir kurtuluş savaşı içindeyiz. Mali bağımsızlık savaşı içindeyiz. Bu savaşa inandığım için elimi, bedenimi, kafamı bu savaşın altına koydum. Ben bu savaşa inandığım için 80 milyon lira kasa kolaylığı sağladım. İnandığım için 200 küsur milyon lira kefalet imzası taşıyorum. Hepinizin arkamda durmasını istiyorum." dedi. Özbek, Riva ve Florya arsalarıyla ilgili projede bilgi kirliğiliğinin olduğunu savunarak, şunları kaydetti: "Geçen sene 22 Ekim'de genel kurulda çok net, şeffaf bir şekilde ne yapmak istediğimi anlattım. Geldiğimiz durumu da anlattım. 'Son kurşunumuz.' ifadesini kullandım o gün. Kasasında 5 kuruş geliri kalmamış bir spor kulübünün ne yapması lazım? Sunduğum proje kabul edildi. 'Bu bir arsa satışı değil.' demiştim. Bu bir gayrimenkul geliştirme projesi. Bizim buna ihtiyacımız var. Muhatap olduğumuz firma Emlak Konut. İşin sonunda ortaya çıkacak karın yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si Emlak Konut'un. Değerli Galatasaraylılar, yaptığım işten dolayı çocuklarımı, bütün sülalemi sorumluluk altına almak üzere hareket ediyorum. Hiçbir şekilde Galatasaray'ın kılına zarar gelmesine müsaade etmeyeceğim. Hala 'şu kadar paraya sattı.' diyorlar. Galatasaray'ı zor günlerden çıkarmak istiyorum. Zoru gördüğü zaman kaçan, terk eden bir karakterim yok. Söz verdiğim şeyleri de sonuna kadar sürdüreceğim. 'Çamur at, izi kalsın.' sevdasından vazgeçilsin. Beklentim, hep beraber tek yumruk olmaktır." Riva'yla ilgili projelerin bittiğini, yakında ihalenin olacağını aktaran Özbek, daha önce açıkladıkları paylarda hiçbir değişim olmadığını da vurguladı.

"Galatasaray'ın çatı problemi var"

Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'nın önceki yönetimler tarafından üstünün kapatılmamasından dolayı çatı problemlerinin olduğunu ve bunu yapacakları spor salonuyla çözmek için çalıştıklarını belirtti. Stadın erken açılması için çatının kapanmasının ertelendiğini dile getiren Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray'ın 'çatı problemi.' diye bir sorunu var. Stadı erken açmak için müteahhide, 'sen bu çatının üzerini kapatma, 10-15 milyon avroyu bize ver, biz ileride kapatırız.' denmiş. 'İki sene içinde yaparız.' diye de taahhüt verilmiş. Sonra bu çatı kapanmadı ve bu borç Spor Genel Müdürlüğünde kayda geçti. Altı senedir orada bekliyor. Türlü davalar açıldı. Seçilince genel müdürlüğe gittim. Faiziyle 70-75 milyon liraya ulaşan borç için stadın intiba hakkı üzerine rezerv koymuşlar. 'Gelin bu paraya stadın oraya spor salonu yapayım. Sonuçta bu yer sizin, biz kullanım hakkına sahibiz.' dedim. 'Yapabilirseniz bu davadan vazgeçeriz.' dediler." Yaklaşık 30 milyon dolar maliyete ulaşacak spor salonunu sponsora yaptıracaklarını aktaran Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Spor salonuyla ilgili önümüzdeki mali genel kurulu takiben bir genel kurul daha yapacağız. Her ne yaparsam yapayım, genel kurula projelerimizi getireceğiz. Spor salonu projemiz bitti. Sarıyer Belediyesine ruhsat başvurusunda bulunduk. Spor salonumuzun bir sponsorla yapılması şart. Spor salonunun yaklaşık 30 milyon dolar civarında maliyeti olacak. Galatasaray'ın bugün böyle bir yatırım yapması söz konusu değil. Onun için aklımızı kullanmamız ve isim hakkı karşılığında sponsor bulmamız lazım. Sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor."

"Otel inşaatına kefil oldum"

Başkan Özbek, otel inşaatının sürdüğünü ancak istedikleri hızda gitmediğini anlatarak, şöyle konuştu: "Diğer bir gayrimenkulümüz otel inşaatı. Ülkemizin bugün itibarıyla turizm sektörü zayıf. Bu zayıf dönemde oteli işletmeye açmak çok uygun değil. Mesleğim olduğu için bunu söylüyorum. Bunun finansal yapıyla hiç alakası yok. Bu otelin finansmanı için DenizBank'a gittik ve kredi oluşturduk. Şahsi kefalet verdim. 'Sizden önceki yönetim geldi, para aldı ama bu inşaatı yapmadı, başka yere yatırdılar.' dediler. Benim kefaletim karşılığında verdiler. Bu para duruyor. Ne kadar sıkıntıda olursak olalım, hiçbir şekilde o fonu parayı kullanmadık. Bu para sadece otel inşaatının tamamlanması için kullanılacak."

"Stada 8 dakika mesafede tesisimiz olacak"

Dursun Özbek, futbol takımının yeni tesisinin Türk Telekom Arena'ya çok yakın olacağını söyledi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maç günü stada gelmenin 1,5 saati bulduğunu vurgulayan Özbek, "Maliye Bakanı'yla konuştum. Stada yakın bir yerden arsa istedim. Bu işlem tamamlandı. Stada yaklaşık 8 dakikalık mesafede, 6 tane futbol sahası ve gerekli konaklama tesisi yapılacak çok güzel bir tesisimiz olacak. Bunun için dün itibarıyla tahsisin yapılması için ilgili dilekçeyi bakanlığa verdik." şeklinde görüşlerini aktardı. Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'nın intifa hakkı için de Başbakanlık'tan imza beklediklerini ve her an bunun için Ankara'ya çağrılabileceklerini belirtti. Amatör sporların üzerlerinde büyük bir yük olduğunu dile getiren Dursun Özbek, "Biz buradan yılda 20 milyon avro zarar ediyoruz. Bu sadece Galatasaray'da mı böyle, hayır. İfade edilecek rakamlarda bunu da dikkate almanızı istiyorum. Galatasaray Kulübü amatör sporlardan vazgeçemez. Tarih Galatasaray'a böyle bir sorumluk yüklemiş." değerlendirmesinde bulundu.

Emlak Konut'tan 340 milyon lira para geldiğini söyleyen Özbek, "Söz verdiğim gibi 330 milyon lirasıyla Galatasaray'ın borçlarını ödedik. Banka borçlarını. Faiz sarmalından çıkmak için. Biz, bu 330 milyon lira banka borcunu ödemek suretiyle bazı şeyleri açığa aldık. Spor Toto, naklen yayın geliri ve bilet hasılatımız açığa çıktı. Bunlar direkt Galatasaray'ın kasasına gelecek. Ayrıca bu parayı sermaye avansı olarak Sportif AŞ'nin içine koyduk. Sermaye Piyasası Kuruluna artırım için başvuruda bulunduk." diyerek düşüncelerini aktardı.

Eleştirilere cevap

Dursun Özbek, divan kurulunda söz alan eski Galatasaray Kulübü yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Helvacı ve Taner Aşkın'ın konuşmalarına cevap verdi. Helvacı, konuşmasında mali açıdan zararların net bir şekilde söylenmesini ve yeni bir tüzükle zarar veren kişilerin belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Söz alan Özbek, Helvacı'ya konuşması için teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Banka borcumuz 437 milyon liradır. Bazı kapattığımız hesaplar döviz krediliydi. Kur farkıyla ilgili risklerimiz düştü. Galatasaray'ın mali bağımsızlığını oluşturmaktır hedefimiz. Zararlarımız 40 küsur milyon lira civarında dernek hesaplarında. Bu zararın 12-13 milyon lirası basketboldan geliyor. Avrupa Ligi'ne katılınca bütçe arttı. 37 milyon lira faiz ve kur farkından geliyor. Bu böyle devam edemez. Mehmet Helvacı söyledi, kim zarar veriyorsa ben bu uygulamayı kendi dönemimden başlamak üzere tüzükte hazırlayacağım."

Taner Aşkın'ın Türk Telekom Arena'nın çatısıyla ilgili yaptığı eleştirilere ise Özbek sert çıktı. Özbek, Aşkın'ın konuşmasını hayretler içinde dinlediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Spor Genel Müdürlüğüne stat çatısı için 2011 yılında 27 milyon 500 bin lira taahhüt verilmiş. Bu parayı alıp borçlanmışız. Bu para Spor Genel Müdürlüğünün hesabıyla 60 milyon küsur lira olmuş. Ben kendi kendime bu parayı artırmadım. Taner Aşkın'ın kullandığı ifadeye bak. Yedi sene önce alınan para aynı ücretle geri verilir mi? Faiziyle 60 milyon lira oluyor. Galatasaray Kulübü Başkanı'na kelime oyunu yakışmaz. Lütfen ifadenizi geri alın. Ben bu borcu yapmadım. Borcun rakamını da bu seviyeye ben getirmedim. Lütfen sözlerinizi geri alın." Özbek'in konuşmasının ardından tekrar söz alan Taner Aşkın, dosyayı inceleyeceğini belirterek özür diledi.