Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118614
ALTIN
162.591
DOLAR
3.7827
STERLİN
5.2954
EURO
4.6577
banner138

2013'ten sonra ilk

Beşiktaş karşısında öne geçtiği derbiyi 3-1 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon ligde skor üstünlüğünü yakaladığı müsabakalarda 11 puan yitirdi

26 Şubat 2018 Pazartesi 15:01
2013'ten sonra ilk

Süper Lig'de Beşiktaş karşısında öne geçtiği derbiyi kaybeden Fenerbahçe, bu sezon maç içinde üstünlük kurduğu müsabakalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekti.

Vodafone Park'ta oynanan derbinin ilk yarısını Jose Fernandao'nun golüyle 1-0 üstün kapatmasına rağmen sarı-lacivertliler, bu sezon öne geçtiği maçlarda yaşadığı sıkıntılardan Beşiktaş karşısında da kurtulamadı. Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki gollerine engel olamayan Fenerbahçe, bu sezon öne geçtiği maçlarda 11 puan yitirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 25 puan kaybetti. Bu puanların 11'ini öne geçtiği maçlarda yitiren sarı-lacivertliler, Göztepe, Kayserispor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında skor üstünlüğünü ele geçirmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Fenerbahçe, dün de Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan puansız ayrıldı.

2009-2010'dan sonra en kötüsü

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonundan sonra bu istatistikteki en kötü dönemini yaşıyor. Söz konusu dönemde Christoph Daum yönetimindeki sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçlarda 12 puan kaybetmiş ve sezonu 2. sırada tamamlamıştı. Fenerbahçe daha sonra öne geçtiği maçlarda 2010-2011'de 7, 2011-2012'de 9, 2012-2013'te 6, 2013-2014'de 7, 2014-2015'te 4, 2015-2016'da 6, 2016-2017'de ise 8 puan kaybetmişti.

2013'ten sonra ilk

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş karşısında öne geçtiği derbiyi kaybeden Fenerbahçe, 112 maç sonra bir ilk yaşadı. Son olarak 17 Ağustos 2013'te Konyaspor'a karşı Süper Lig'in ilk haftasında 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra derbiye kadar üstünlük kurduğu 112 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Sarı-laciverliler, derbiye kadar söz konusu dönemde öne geçtiği 112 maçta 97 galibiyet, 15 beraberlik aldı.

Beşiktaş karşısında 5 yıl sonra

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 5 yıl sonra öne geçtiği bir müsabakada yenildi. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında Süper Lig'de 3 Mart 2013'te o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki maçın 24. dakikasında Moussa Sow'un golüyle 1-0 öne geçmişti. Bu maçta da üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası yapılmayan golüyle rakibine 3-2 kaybetmişti. Fenerbahçe, son maça kadar daha sonra Beşiktaş'la oynadığı ve öne geçtiği 7 resmi derbide de yenilgi yüzü görmemişti.

AA

Son Güncelleme: 26.02.2018 15:06
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGFutbolFenerbahçeDerbiBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ezeli rakiplere futbol dersi verdi
Ezeli rakiplere futbol dersi verdi
3 hafta sonra 3 puan
3 hafta sonra 3 puan
Stancu antrenmanda yer almadı
Stancu antrenmanda yer almadı
Alanya'ya Karaman aşısı tutmadı
Alanya'ya Karaman aşısı tutmadı
"Quaresma hakemi de kurtardı"
"Quaresma hakemi de kurtardı"
Aslan, final için oynayacak
Aslan, final için oynayacak
Trabzonspor'a gençlik aşısı
Trabzonspor'a gençlik aşısı
Antalya bir puana seviniyor
Antalya bir puana seviniyor
Kanarya'ya Kartal pençesi: 3-1
Kanarya'ya Kartal pençesi: 3-1

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim