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2017'de 2 galibiyeti var

Bursaspor, Süper Lig'de bu yıl içinde oynadığı 15 maçta sadece 2 galibiyet elde edebildi

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2017'de 2 galibiyeti var

Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşan 5 takımdan biri olan Bursaspor, 2017 yılında, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle sezona başlayan yeşil-beyazlı takım, bu yıl içinde yaptığı 15 lig maçında sadece 2 kez kazandı. Ligin 23. haftasında sahasında Gaziantepspor'u 2-1 yenen yeşil-beyazlılar, 27. haftada ise Kardemir Karabükspor karşısında yine evinde 3-0'lık galibiyet elde etti.  Fenerbahçe ile 20. haftada taraftarları önünde oynadığı maçtan 1-1'lik skorla ayrılan Bursaspor, Osmanlıspor ile 24. haftada deplasmanda yaptığı karşılaşma sonunda da aynı skorla hanesine 1 puan yazdırdı. Bu yıl içinde kalan 11 maçta ise yeşil-beyazlı takımın ve taraftarlarının yüzü gülmedi. Bursa ekibi, Kasımpaşa (4-0), Akhisar Belediyespor (5-1), Galatasaray (0-5) ve Çaykur Rizespor (6-0) maçlarında farklı skorlu yenilgilerle sahadan ayrıldı.  2017 yılı içindeki 15 lig maçında rakip filelere sadece 10 gol gönderebilen Bursaspor'un fileleri ise 36 kez havalandı.

Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

    Hafta                    Maç                 Skor
17. hafta Bursaspor-Trabzonspor  1-2
18. hafta  Bursaspor-Adanaspor  0-1
19. hafta M.Başakşehir-Bursaspor  1-0
20. hafta  Bursaspor-Fenerbahçe  1-1
21. haftaKayserispor-Bursaspor  2-0
22. haftaKasımpaşa-Bursaspor 4-0
23 hafta Bursaspor-Gaziantepspor 2-1 
24. hafta Osmanlıspor-Bursaspor 1-1 
25. haftaBursaspor-A.Alanyaspor    1-3
26. haftaA.Konyaspor-Bursaspor 2-0
27. hafta Bursaspor-K.Karabükspor 3-0
28. hafta Akhisar-Bursaspor         5-1
29. hafta Bursaspor-Galatasaray 0-5
30. hafta Ç.Rizespor-Bursaspor 6-0 
31. hafta Bursaspor-Beşiktaş         0-2 
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