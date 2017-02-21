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2017'de hiç kaybetmediler

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, bu yıl oynadığı 7 resmi maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı

21 Şubat 2017 Salı 17:04
2017'de hiç kaybetmediler

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile sahasında golsüz berabere kalan Trabzonspor, 2017'de hiç mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, 2017 yılında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 7 resmi karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, ligde deplasmanlarda Bursaspor (2-1), Kasımpaşa (1-0) ve Osmanlıspor (1-0), sahasında Gaziantepspor'u (4-0) mağlup ederken Aytemiz Alanyaspor (0-0) ile berabere kaldı. Kupada Gümüşhanespor (0-0) deplasmanından beraberlikle dönen Karadeniz ekibi, sahasında ise Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 1 gol gördü.

590 dakikadır gol yemiyor
Bordo-mavililer, 17. haftada 2-1 kazandığı Bursaspor maçının ardından, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere son 6 resmi müsabakada gol yemedi. Karadeniz ekibi, Bursaspor maçında golü kalesinde gördüğü 40. dakikadan itibaren 7 maçta toplam 590 dakika rakiplerine gol şansı vermedi.

Son Güncelleme: 21.02.2017 17:17
Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigTrabzonspor
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