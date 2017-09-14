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2018 Dünya Kupası biletleri satışa çıktı

Önümüzdeki yıl Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek, dünyanın en önemli futbol organizasyonu olan Dünya Kıpası'na aylar kalmışken FIFA kupa maçlarının bilet fiyatlarını açıkladı.

14 Eylül 2017 Perşembe 19:06
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2018 Dünya Kupası biletleri satışa çıktı

Futbolseverler biletleri 22 dolardan (1280 ruble) başlayan fiyatlarla alabilecek. En yüksek bilet fiyatı ise finale ait ve 1137 dolar (66 bin ruble).

 FIFA resmi sitesinde yayınlanan açıklamada en düşük fiyata sahip 4. kategori biletlerin yalnızca Rusya vatandaşları tarafından satın alınabileceği bilgisi yer aldı. Açılış maçı bilet fiyatları 3 bin 200 ile 33 bin ruble arasında. Grup maçları bilet fiyatları için belirlenen aralık 1280 ile 12 bin 600 ruble.

Çeyrek finali izlemek isteyenler 3 bin 800 ile 21 bin 900 ruble arasında para ödeyecek. Yarı final maçlarının biletleri 4 bin 480 rubleden başlayıp 45 bin rubleye kadar çıkıyor.

Final maçı için minimum bilet fiyatı 7 bin 40 ruble (121 dolar), en yüksek bilet fiyatı ise 66 bin ruble (1137 dolar). Bilet satışları 14 Eylül'de başladı. Dünya Kupası maçları Rusya'nın 11 şehrinde, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında oynanacak.

M. YASİN ERKOL/İSTANBUL

Son Güncelleme: 14.09.2017 19:10
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2018 Dünya Kupası2018 Dünya Kupası Biletleri Satışa çıktı
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