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2022'ye Tite ile gidecekler

Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Tite'nin sözleşmesinin 2022 Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:22
2022'ye Tite ile gidecekler

Brezilya Milli Futbol Takımı'nda "Tite" lakaplı teknik direktör Adenor Leonardo Bacchi'nin sözleşmesi, 2022 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldı.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Brezilyalı teknik adam Tite ve futbol direktör yardımcısı Edu Gaspar'ın sözleşmelerinin, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Tite, daha önce aralarında ülkesinin Gremio, Atletico Mineiro, Palmeiras ve Corinthians ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ayn ve El-Wahda takımlarının da bulunduğu 13 kulübü çalıştırdı. 57 yaşındaki teknik adam, 2012'de Corinthians'ı, hem FIFA Kulüpler Dünya Kupası hem de Copa Libertadores'te şampiyonluğa taşımıştı.

Tite'nin 2016'da başına geçtiği Brezilya ise 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Belçika'ya elendi.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
TiteFutbolBrezilya2022 FIFA Dünya Kupası
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