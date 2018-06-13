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2026 Dünya Kupası Amerika'da

68. FIFA Kongresi'nde yapılan oylama sonucunda 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi, Fas'ı geride bırakan ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı oldu

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:13
2026 Dünya Kupası Amerika'da

2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 68. olağan kongresi, Rusya'da gerçekleştirildi. FIFA'ya üye ülke federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başkent Moskova'daki Expocenter'da gerçekleştirilen kongrede yapılan oylama sonucunda 2026 yılında düzenlenecek 23. Dünya Kupası'nın ev sahibi, Fas'ı geride bırakan ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı oldu.

Kongrede yapılan oylama sonucunda ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı geçerli 200 oyun 134'ünü alırken, Fas 65 oy aldı. 1 oy ise tarafsız olarak verildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini aldığı 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez 32 yerine 48 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Turnuvadaki 80 maçın 60'ı ABD, 10'u Kanada ve 10'u da Meksika'da oynanacak.

Kanada, ABD ve Meksika'da, Dünya Kupası için toplam 17 stat kullanılacak. Fas, 1994, 1998, 2006 ve 2010 yıllarında da Dünya Kupası'na ev sahipliği için adaylığını koymuş fakat kazanamamıştı.

Kongreye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katıldı. Kongre öncesinde geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Putin de kongrede

Moskova'daki kongrede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bir konuşma yaptı. Şampiyonaya ev sahipliği yapacakları için büyük mutluluk duyduklarını aktaran Putin, Dünya Kupası'nın yalnızca bir şov olmadığını, toplumları ve kültürleri birbirine yaklaştıran öneminin olduğunun da altını çizdi. Konuşma yapmak için kürsüye gelen Putin'i salondaki herkes ayakta alkışladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino da ev sahiplikleri için Putin'e teşekkürlerini iletti.

2026 Dünya Kupası kontenjanları

Dünya Kupası tarihinde takım sayısının ilk kez 48'e çıkacağı 2026'daki turnuvaya, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinden (UEFA) 16, Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) 9, Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) 8, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) 6'şar, Okyanusya Futbol Konfederasyonundan (OFC) bir ülke katılacak.

Dünya Kupası için kalan 2 kontenjanın sahibi, 6 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek play-off maçlarıyla belli olacak. 69. FIFA Kongresi 5 Haziran 2019'da Paris'te gerçekleştirilecek.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
FutbolFIFA Dünya Kupası68. FIFA Kongresi
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