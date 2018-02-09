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21. hafta karşılaşmaları oynanacak

Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 21. hafta maçlarıyla devam edilecek

09 Şubat 2018 Cuma 11:53
21. hafta karşılaşmaları oynanacak

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

Yarın:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

18.00 Gaziantepspor-Adana Demirspor (Gaziantep)

Yarın:

13.00 Boluspor-Grandmedical Manisaspor (Bolu Atatürk)

13.00 Elazığspor-Denizlispor (Elazığ Atatürk)

15.30 Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)

11 Şubat Pazar:

13.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.00 Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Samsun 19 Mayıs)

15.30 Eskişehirspor-Akın Çorap Giresunspor (Yeni Eskişehir)

18.00 Balıkesirspor Baltok-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)

12 Şubat Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep (5 Ocak Fatih Terim)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Bugün:

14.30 Eyüpspor-Sarıyer (Esenler)

Yarın:

13.00 Sivas Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.30 Mersin İdmanyurdu-Keçiörengücü (Mersin)

13.30 Bucaspor-Kocaeli Birlikspor (Yeni Buca)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)

13.30 Etimesgut Belediyespor-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Tokatspor-Hatayspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Tuzlaspor-Afjet Afyonspor (Tuzla Belediye)

13.30 Menemen Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Menemen İlçe)

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Gümüşhanespor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Silivrispor-Hacettepe (Silivri)

13.30 Altay-Nazilli Belediyespor (İzmir Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor (Fethiye İlçe)

13.30 Sakaryaspor-Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 Bandırmaspor-BUGSAŞ Spor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Niğde Belediyespor-Karşıyaka (Niğde 5 Şubat)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Kahramanmaraşspor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

13.30 Ottocool Karagümrük-Şanlıurfaspor (Vefa)

TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Düzcespor-Kozan Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Aktepe)

13.30 Yomraspor-Bayrampaşa (Yomra İlçe)

13.30 Erzin Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Erzin İlçe)

13.30 Çanakkale Dardanel-Bergama Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)

13.30 Ofspor-Halide Edip Adıvarspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 12 Bingölspor-Erbaaspor (Bingöl)

13.30 Orhangazi Belediyespor-Batman Petrolspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.30 Kemerspor 2003-Çatalcaspor (Dr. Fehmi Öncel)

2. Grup

Bugün:

14.00 Turgutluspor-Yeni Orduspor (Turgutlu 7 Eylül)

Yarın:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Yeşil Bursa (Van Atatürk)

13.00 Diyarbekirspor-Muğlaspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 1461 Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Kayseri Erciyesspor (Darıca İlçe)

13.30 Tire 1922-Ergene Velimeşespor (Tire 4 Eylül)

13.30 Gölcükspor-Pazarspor (Gölcük)

13.30 Erokspor-Ankara Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Kırıkhanspor-Anadolu Bağcılarspor (Kırıkhan İlçe)

3. Grup

Yarın:

13.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kocaelispor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Karacabey Birlikspor-Kızılcabölükspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Tekirdağspor-Payasspor (Namık Kemal)

13.30 Aydınspor 1923-Tarsus İdmanyurdu (Adnan Menderes)

13.30 Osmaniyespor-Arsinspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.30 Ankara Adliyespor-Cizrespor (Ankara OSTİM)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Çorum Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

AA

Son Güncelleme: 09.02.2018 11:53
Anahtar Kelimeler:
TFF 3. LigTFF 2. LigSpor Toto Süper LigSpor Toto 1. LigFutbol
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