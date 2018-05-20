21. şampiyonluğun öyküsü

Galatasaray, Süper Lig’de 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında yaşanan kötü performansların ardından bu sezonun başında kadrosunda büyük bir yenilemeye gitti. Bafetimbi Gomis, Maicon Roque, Mariano Filho, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Jason Denayer ve Cedric Carrasso’yu kadrosuna dahil eden Galatasaray, sezona Hırvat teknik direktör Igor Tudor yönetiminde başladı. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda İsveç’in Östersunds ekibine elenerek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, Süper Lig’e ise etkili bir giriş yaptı. Ligin ilk 9 haftasını 7 galibiyet ve 2 beraberlikle zirvede bitiren sarı-kırmızılı takım, daha sonra özellikle büyük takımlar karşısındaki puan kayıplarıyla düşüşe geçti.

Tudor gitti, Terim geldi

Galatasaray’da sezon içinde yaşanan puan kayıplarının ardından teknik direktör değişikliğine gidildi. Süper Lig’in 16. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Igor Tudor’un görevine son verilirken, sarı-kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim dördüncü kez göreve getirildi. Fatih Terim yönetiminde tekrar çıkış yakalayan Galatasaray, özellikle uzun süredir yenemediği büyük rakipleri karşısında önemli puanlar topladı. Sarı-kırmızılı takım, Tudor ile çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 32 puan topladı. Fatih Terim yönetimindeki 18 müsabakada 14 galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bu maçlardan ise 43 puan çıkardı.

Yönetim de değişti

Galatasaray’da sezon içinde yaşanan kötü gidiş ve kulüp içindeki sorunlar nedeniyle yönetim değişikliği de oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, 20 Ocak’ta gerçekleştirilen kongrede Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetime kaybetti.

Şampiyonluğun anahtarı iç sahada

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 16 galibiyet ve bir beraberlik alarak iç sahadaki en başarılı ekip olma başarısını gösterdi. Galatasaray sezon boyunca taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği iç saha maçlarında 49 puan elde etti. Zirveyi 75 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, puanlarının yüzde 65’ini iç saha müsabakalarında kazandı.

Deplasman sıkıntılıydı

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda çıktığı maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, rakip sahalarda 26 puan topladı. Galatasaray, tarihinde ilk kez 7 mağlubiyetle şampiyonluğa uzandı. Sarı-kırmızılı takım daha önce şampiyon olduğu sezonlarda en fazla 5 kez yenilmişti.