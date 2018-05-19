21. şampiyonluk İzmir' de geldi

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray, 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen müsabakada ikinci yarıda Bafetimbi Gomis'in penaltı vuruşundan attığı golle Galatasaray, 1-0 üstünlük kurdu. Bu skorla sahadan galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, puanını 75'e çıkardı ve 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamladı.

Ligde üst üste 6. galibiyetine imza atan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda da art arda 3 maçını kayıpsız geçti.

Büyük sevinç yaşadılar

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, bu coşkusunu daha sonra kendilerini desteklemeye gelen taraftarıyla paylaştı.

Sarı-kırmızılı futbolcular Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i omuzlara alıp havaya fırlattı. Galatasaraylı futbolcular daha sonra üzerinde daha önce Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar ve "Ruhumuzu sahaya koyduk, şampiyon olduk 21" yazılı tişörtleri giydi.

Gomis, bu sefer kaçırmadı

Daha önce ligin ikinci devresinde Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Teleset Mobliya Akhisarspor maçlarında birer penaltı vuruşundan faydalanamayan Gomis, Göztepe karşısında 65. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi. Gol sayısını 29'a çıkaran golcü oyuncu bu sezon 4. penaltı golüne imza attı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Göztepeli Nabil Ghilas, sedye ile saha dışına çıkarıldı.

Galatasaray'ın attığı golden sonra VIP tribünde müsabakayı takip eden Galatasaraylı taraftarlarının sevinmesi üzerine Göztepeli taraftarlar tepki gösterdi.

Müsabakayı 8 bin 155'i Göztepeli, 516'sı Galatasaraylı olmak üzere toplam 8 bin 671 kişi takip etti.

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de sezonu 49 puanla 6. sırada bitiren Göztepe'nin taraftarları müsabakanın bitimine doğru "İsyan Marşı"nı seslendirdikten sonra takımlarına büyük destek verdiler ve takımlarını tribünlere çağırdılar.