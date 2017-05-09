21. yüzyılda Fener üstünlüğü

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilmeden tamamlamayı garantileyen sarı-lacivertliler, 21. yüzyılda derbilere damga vurdu.
40 galibiyet, 17 beraberlik, 18 yenilgi
21. yüzyılda Galatasaray ve Beşiktaş'la Süper Lig'de oynadığı 75 derbinin 57'sini kaybetmeyen sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde derbilerde 40 galibiyet, 17 beraberlik, 18 yenilgi aldı. Fenerbahçe, 2000'li yıllarda derbi maçlarda 137, Galatasaray 89, Beşiktaş ise 84 puan elde etti. Son 17 yılda Galatasaray derbilerde 24 galibiyet, Beşiktaş ise 22 galibiyetle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, son 18 sezonda derbi galibiyeti almadan Süper Lig'i tamamlamadı.