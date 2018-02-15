22. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
17 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor: Mustafa Öğretmenoğlu
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
18 Şubat Pazar:
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Volkan Bayarslan
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Halis Özkahya
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe: Serkan Çınar
AA