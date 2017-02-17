23'e 5 Aslan üstün

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde yarın 34. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 33 lig maçından 23'ünü Galatasaray, 5'ini Rizespor kazandı, 5 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.



Sarı-kırmızılı ekibin 77 golüne, yeşil-mavililer 30 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 7 maçtan 2'sini kazanabildi, 4 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

Rize'deki maçlar

Çaykur Rizespor, evinde oynadığı lig maçlarında Galatasaray'ı sadece 4 kez yenebildi. Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Rize'de 16 kez karşılaşırken, konuk ekip bu maçlardan 10'unu kazandı. Karadeniz ekibi evinde 4 kez galip geldi, 2 maç ise berabere bitti. Rize'de Galatasaray'ın 35 golüne, Çaykur Rizespor 19 golle karşılık verdi. Geçen sezon Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip son anlarda bulduğu gollerle 4-3 kazandı. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı son 5 maçtan sadece birini kazanabildi, 2 kez yenilip, 2 kez de berabere kaldı.

Farklı skorlar

Galatasaray, Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Rizespor ise Galatasaray karşısındaki toplam 5 galibiyetinden 4'ünü tek farklı skorlarla elde etti, sadece 1986-1987 sezonunda evinde 2-0 kazandı. Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazanırken, filelere giden toplam 9 gol, iki takım arasında geride kalan 33 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.