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23. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 23. haftası yarın oynanacak Galatasaray-Bursaspor, Akhisarspor-Konyaspor maçlarıyla başlayacak

22 Şubat 2018 Perşembe 12:35
23. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Saat 20.00'de başlayacak müsabakalarda Galatasaray ile Bursaspor, Türk Telekom Stadı'nda, Teleset Mobilya Akhisarspor ile Atiker Konyaspor da Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 23. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)

24 Şubat Cumartesi:

16.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)

25 Şubat Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor (Yeni Malatya)

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)

16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

AA

Son Güncelleme: 22.02.2018 12:55
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSpor Toto Süper LigFutbol
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