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237 puanla lider Brezilya

Dünya Kupası'nın 88 yıllık tarihinde toplam 79 ülke mücadele etti. Genel klasmanda Brezilya 237 puanla lider durumda bulunurken, Almanya 221 puanla ikinci, İtalya ise 156 puanla üçüncü sırada yer alıyor

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:24
237 puanla lider Brezilya

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 88 yıllık tarihine bakıldığında, kupa organizasyonlarına 79 ülke katıldı.

Rusya'daki şampiyonanın ardından dünya kupalarında 109 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 73'ünü kazanan Brezilya, genel klasmanda 237 puanla lider konumda. Kupalarda 109 maç yapan takipçisi Almanya ise 221 puana sahip. Sıralamada 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puana sahip İtalya üçüncü, 115 puanlı son şampiyon Fransa ise beşinci sırada yer alıyor.

Türkiye 36. sırada

Dünya kupalarına iki kez katılan ve birinde 3. sırayı elde eden Türkiye, genel klasmanda 36. sırada bulunuyor. Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16. puanla 36. sıraya yerleşti.

En çok maç yapan Brezilya ile Almanya

Brezilya ve Almanya, dünya kupalarında en çok maç yapan takım olma unvanını paylaşıyor. İki ülke, dünya kupalarında bugüne dek 109'ar maç yaptı. İtalya 83, Arjantin ise 81 maçla iki ülkeyi izledi.

10 ülkenin puanı yok

Dünya kupalarına katılan ülkeler içinden 10'u bu organizasyonda puan alamadı. Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Zaire, Panama ve El Salvador, dünya kupalarında puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti. Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, 2 kez dünya kupalarına katılma başarısı gösterirken, diğerleri ise birer kez bu organizasyonda mücadele etti.

5 ülkenin golü yok

Dünya kupalarında 5 ülke gol atmayı başaramadı. Kupanın 88 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Zaire oldu.

AA

Son Güncelleme: 16.07.2018 14:28
Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıBrezilyaFutbol
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