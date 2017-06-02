24'e 2 Galatasaray üstün

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, yarın yapılacak maçla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 lig maçından 24'ünü Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 64 golüne, yeşil-beyazlılar 17 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

Konyaspor 20 maçtır galibiyete hasret

Bu sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 20 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 20 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.

Galatasaray evinde hiç yenilmedi

Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 15 lig maçından 13'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi. Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, geçen sezon da 0-0'lık beraberliklerle aldı. İstanbul'da ev sahibi ekip 41, konuk takım ise 11 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

Son 10 maç

Galatasaray ile Konyaspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2008-09 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

2010-11 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

Galatasaray - Konyaspor: 2 - 0 (Seyircisiz)

2013-14 Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1

Konyaspor - Galatasaray: 0 - 0

2014-15 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 5

Galatasaray - Konyaspor: 1 - 0

2015-16 Konyaspor - Galatasaray: 1 - 4

Galatasaray - Konyaspor: 0 - 0

2016-17 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1