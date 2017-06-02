Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24'e 2 Galatasaray üstün

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 24'ünü Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı

Bu haber kez okundu.

24'e 2 Galatasaray üstün

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, yarın yapılacak maçla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 lig maçından 24'ünü Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 64 golüne, yeşil-beyazlılar 17 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

Konyaspor 20 maçtır galibiyete hasret
Bu sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Konyaspor, Galatasaray'ı ligde 20 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 20 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.

Galatasaray evinde hiç yenilmedi
Galatasaray ile Konyaspor arasında İstanbul'da yapılan 15 lig maçından 13'ünü sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda hiç galip gelemedi. Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, geçen sezon da 0-0'lık beraberliklerle aldı. İstanbul'da ev sahibi ekip 41, konuk takım ise 11 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler
2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken, bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.

Son 10 maç
Galatasaray ile Konyaspor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2008-09 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1
2010-11 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1
Galatasaray - Konyaspor: 2 - 0 (Seyircisiz)
2013-14 Galatasaray - Konyaspor: 2 - 1
Konyaspor - Galatasaray: 0 - 0
2014-15 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 5
Galatasaray - Konyaspor: 1 - 0
2015-16 Konyaspor - Galatasaray: 1 - 4
Galatasaray - Konyaspor: 0 - 0
2016-17 Konyaspor - Galatasaray: 0 - 1

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigGalatasarayFutbolAtiker Konyaspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100