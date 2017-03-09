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24. hafta Alanya'da başlıyor

Spor Toto Süper Ligde 24. haftanın ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın karşı karşıya gelecek

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24. hafta Alanya'da başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe yarın karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Arena'daki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. haftanın maç programı şöyle: 

Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları Arena) 

11 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı) 
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Türk Telekom Arena) 
19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa (Gaziantep Arena) 

12 Mart Pazar: 
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye) 
19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi) 
19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena) 

13 Mart Pazartesi: 
20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor (Manisa 19 Mayıs)
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