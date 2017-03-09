24. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
11 Mart Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
12 Mart Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Cüneyt Çakır
13 Mart Pazartesi:
20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu