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24. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

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24. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 24. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar: 

Yarın: 
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

11 Mart Cumartesi: 
13.30 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Hüseyin Göçek 
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
19.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

12 Mart Pazar: 
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Cüneyt Çakır 

13 Mart Pazartesi: 
20.00 Akhisar Belediyespor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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FutbolSpor Toto Süper LigMHK24. Hafta Hakemleri
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