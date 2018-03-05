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24 haftada 14 teknik adam gitti

Süper Lig'de 9 takım toplam 14 kez teknik direktör değiştirdi. Ligde son olarak Konyaspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

05 Mart 2018 Pazartesi 14:37
24 haftada 14 teknik adam gitti

Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor.

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren takımlar için kaybedilen maçların telafisinin zor olduğu haftalara girilirken, teknik direktör değişikliği de yeniden hız kazandı. Kümede kalma mücadelesi veren ekiplerden Aytemiz Alanyaspor, geçen hafta Hikmet Karaman ile yollarını ayırırken, dün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Atiker Konyaspor'da Mehmet Özdilek'in görevine son verildi.

Teknik direktörlük görevine Aytemiz Alanyaspor'da Mesut Bakkal getirilirken, Atiker Konyaspor'da ise Sergen Yalçın ile prensipte anlaşmaya varıldı. Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla 24. haftası geride kalacak sezonda, böylece 18 takımın yarısı toplam 14 kez teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.

Atiker Konyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un yanı sıra Gençlerbirliği, Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Trabzonspor ve Galatasaray'da teknik direktör ayrılığı yaşandı. En fazla teknik direktör değişikliğini Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği ve Kardemir Karabükspor yaptı. Söz konusu takımlar, "teknik müdahale"ye iki kez gitti.

Antalyaspor'da ayrıca Brezilyalı Leonardo Araujo ile yolların ayrılmasının ardından 3 lig maçında takımı sahaya altyapı sorumlusu İspanyol David Badia Cequier çıkardı. Öte yandan, Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, 19. haftadaki Beşiktaş mağlubiyeti sonra basın toplantısında görevden alındığını ifade etti. Ancak daha sonra "devam" kararı çıktı ve bir sonraki hafta yine takımın başında yer aldı.

Süper Lig'de bu sezon en ilginç teknik direktör değişikliği ise Gençlerbirliği'nde görüldü. Başkent ekibi, 3. haftadaki Fenerbahçe yenilgisinin ardından Ümit Özat'ın yerine göreve Mesut Bakkal'ı getirdi.

12. hafta sonunda 8 puanla son sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekipte yönetim, Bakkal ile yolları ayırırken, takımı yeniden eski teknik direktörü Ümit Özat'a emanet etti.

İki takım çalıştırdılar

Rıza Çalımbay ve Mesut Bakkal, bu sezon iki farklı takım çalıştıran teknik direktörler olarak göze çarpıyor. Sezona Antalyaspor'da başlayan Çalımbay, daha sonra Trabzonspor'un başına geçti. Gençlerbirliği'ndeki 4. dönemi 9 maç süren Mesut Bakkal ise Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman'dan boşalan koltuğu devraldı. Mesut Bakkal, Aytemiz Alanyaspor'un başındaki ilk maçında eski takımı Gençlerbirliği'nin 10 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Görevinde 2 yabancı teknik adam kaldı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar takım çalıştıran 6 yabancı teknik direktörden ikisi görevinin başında yer alıyor. Kayserispor'da Rumen Marius Sumudica, Bursaspor'da ise Fransız teknik adam Paul Le Guen görev yapıyor.

Ligin flaş ekiplerinden Kayserispor, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verirken, Bursaspor 9 maçlık galibiyet hasretini bu hafta Kayserispor'u 1-0 yenerek sonlandırdı. Bursaspor'da yönetim, Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Le Guen'in geleceğini konuşmak için bir araya gelmiş, toplantıda "devam" kararı alınmıştı. Yabancı teknik direktörlerden Igor Tudor (Galatasaray), Safet Susic (Aytemiz Alanyaspor), Leonardo Araujo (Antalyaspor) ve Tony Popovic (Kardemir Karabükspor) takımlarında tutunamadı.

Yerli çalıştırıcıların şampiyonluk mücadelesi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev alan yerli teknik direktörlerin arasında da büyük rekabet yaşanıyor. Galatasaray'da 17. haftadaki Göztepe maçıyla yuvasına dönen Fatih Terim, Medipol Başakşehir'de yakalanan istikrarlı performansın en önemli mimarı Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı son iki sezon şampiyon yapan Şenol Güneş ve Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran Aykut Kocaman, takımlarının zirve rekabetini sürdürmesinde önemli rol üstleniyor.

En istikrarlısı Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, teknik direktör konusunda ligin en istikrarlı takımı olarak dikkati çekiyor. İstanbul temsilcisi, 2014 yazından bu yana aralıksız teknik direktör Abdullah Avcı ile çalışıyor. Teknik direktör istikrarında Medipol Başakşehir'in ardından son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş geliyor. Şenol Güneş ile 3. sezonunu geçiren siyah-beyazlı ekip, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğu hedefliyor.

AA

Son Güncelleme: 05.03.2018 14:40
Anahtar Kelimeler:
Teknik DirektörSÜPERLİGMehmet ÖzdilekFutbolAtiker Konyaspor
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