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24. sıradaki yerimizi koruduk

FIFA dünya sıralamasında Türkiye, 24. sırada yer aldı. Arjantin'in liderliğini devam ettirdiği sıralamanın ilk 5 basamağında değişiklik olmadı

09 Şubat 2017 Perşembe 17:09
24. sıradaki yerimizi koruduk

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinde açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, geçen 3 ayda olduğu gibi 24. sırada yer aldı. Arjantin'in liderlikte yer aldığı listenin ilk 5 sırasında değişim yaşanmadı. Sıralamada Arjantin'i Brezilya, Almanya, Şili ve Belçika takip etti. Ay-yıldızlıların FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 20, Ukrayna 30, Finlandiya 97, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu. Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır'ı yenerek şampiyon olan Kamerun, 29 basamak birden atlayarak 33. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 9 Mart'ta açıklanacak.

Son Güncelleme: 09.02.2017 17:22
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFutbolFIFAArjantin
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