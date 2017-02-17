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2,5'a gitti 25 milyon euro oldu

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapılarından yetişerek 2,5 milyon Euro bedelle Almanya’nın Freiburg takımına transfer olan Çağlar Söyüncü için konuşulan transfer bedellerinin 25 milyon Euro’ya kadar çıktığını söyledi

17 Şubat 2017 Cuma 13:57
2,5'a gitti 25 milyon euro oldu

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapılarından yetişerek 2,5 milyon Euro bedelle Almanya’nın Freiburg takımına transfer olan Çağlar Söyüncü için konuşulan transfer bedellerinin 25 milyon Euro’ya kadar çıktığını söyledi.

Türk futbolunun örnek projesi olarak gösterilen Altınordu altyapısının en önemli ürünü Çağlar Söyüncü, sezon başında Bundesliga takımlarından Freiburg’a transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, A Milli Takım’da da şans verdiği 21 yaşındaki stoper, şimdilerde futbol devlerini peşinden koşturuyor. İlk olarak The Sun Gazetesi, Çağlar’ı Manchester City’nin başarılı hocası Guardiola’nın istediğini yazmıştı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da bu iddiaları doğrulayarak, Çağlar’ı Manchester City’nin yanı sıra Zenit ve Roma’nın da istediğini söyledi. Çağlar için konuşulan transfer rakamlarının 9 milyon Eurolardan 25 milyon Eurolara çıktığını ifade eden Özkan, “Çocuklarımız başarılı oldukça biz de gurur duyuyoruz. Transfer gerçekleşirse bize de ciddi bir para gelecek” dedi.

YÜZDE 30’U ALTINORDU’YA
Çağlar Söyüncü’nün Freiburg’dan bir başka takıma transfer olması Altınordu’nun da kasasını dolduracak. Genç yıldızın sözleşmesinde, “İkinci satışından yüzde 30’luk pay Altınordu’ya ödenecek” maddesi bulunuyor. İzmir ekibi yetiştirip sattığı her oyuncuya bu maddeyi koyduruyor. Çağlar’ın transferi Özkan telaffuz ettiği rakamlara gerçekleşirse İzmir kulübü bu transferden 7,5 milyon Euro’luk bir gelir elde edecek.

Anahtar Kelimeler:
FutbolAltınorduSeyit Mehmet ÖzkanÇağlar SöyüncüFreiburg
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