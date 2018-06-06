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25 milyon sterlinlik teklif geldi mi?

Trabzonspor'da futbolcu Abdülkadir'e resmi teklif yok

06 Haziran 2018 Çarşamba 13:32
25 milyon sterlinlik teklif geldi mi?

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, genç oyuncuları Abdülkadir Ömür için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini ancak basında yer alan boyutta bir öneri gelmesi halinde kulübün, mevcut şartları doğrultusunda bu teklife ilgisiz kalacağını sanmadığını söyledi.

Sümer, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Abdülkadir Ömür için 25 milyon sterlinlik teklife hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu konuda somut, resmi bir teklifin olmadığını belirten Sümer, "Bir kısım haberler, aracılar marifetiyle dolaşıyor. Kulübe intikal eden resmi, elimizde bir şey yok. Yönetimde konuşulmuş bir konu değil. Ama bu boyutta bir öneri gelirse elbette kulübün, mevcut şartları doğrultusunda ona ilgisiz kalacağını sanmıyorum." dedi.

Sümer, Yusuf Yazıcı'ya teklifler konusunda ise "Yusuf konusunda teklif de çok güvenilir değil. Bu teklifler de olasılıklar üzerine, birilerinin aracılığıyla olan bir şeydi." şeklinde konuştu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Sümer, "Bir kısım girişimlerimiz var ama sonuç elde ettiğimiz şu ana kadar hiçbir şey yok. Olumlu olarak gelişmeler de var, olumsuz gelişmeler de var ama sonuca dayalı bir noktaya şu anda gelmiş değiliz. Kampa kadar katılmalar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sümer, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarının iki etabının da yurt dışında gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2018 13:36
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigÖzkan SümerFutbol
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