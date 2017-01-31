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25 milyonluk golcü kiralandı

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında fazla süre alamayan İspanyol futbolcu Jese, sezon sonuna kadar Las Palmas forması giyecek

31 Ocak 2017 Salı 15:40
25 milyonluk golcü kiralandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından Jese Rodriguez'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki İspanyol futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak sarı-mavili formayı giyeceği bildirildi. Jese, altyapısından yetiştiği Real Madrid'in formasını 2011-2016 yıllarında giydi. Golcü oyuncu, İspanyol temsilcisi ile iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi, birer kez La Liga, İspanya Kral Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Sezon başında 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Paris Saint-Germain takımına transfer olan Jese, oynadığı 14 maçta 2 gol kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
FutbolPSGJeseLas Palmas
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