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27. hafta Bolu'da açılıyor

TFF 1. Lig'de 27. hafta heyecanı yarın yapılacak Boluspor-Göztepe maçıyla başlayacak

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27. hafta Bolu'da açılıyor

TFF 1. Lig'de 27. haftanın ilk maçında Boluspor ile Göztepe yarın karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.

TFF 1. Lig'de 27. haftanın maç programı şöyle:

Yarın: 
17.30 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk) 

8 Nisan Cumartesi: 
16.00 Şanlıurfaspor-Samsunspor (Şanlıurfa GAP Arena) 
18.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir) 

9 Nisan Pazar: 
13.00 Giresunspor-Bandırmaspor (Giresun Atatürk) 
13.00 Ümraniyespor-Evkur Yeni Malatyaspor (Ümraniye Belediyesi) 
15.00 Manisaspor-Mersin İdmanyurdu (Manisa 19 Mayıs) 
18.30 Balıkesirspor-Denizlispor (Balıkesir Atatürk) 

10 Nisan Pazartesi: 
15.30 Altınordu-Büyükşehir Gaziantepspor (Bornova) 
18.30 Elazığspor-Sivasspor (Elazığ Atatürk)
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FutbolTFF 1. LigBoluspor-Göztepe27. Hafta Programı
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