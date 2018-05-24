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28. teknik direktör Bayram Bektaş

Süper Lig'de 27. kez mücadele edecek Göztepe'nin ligdeki 28. teknik direktörü Bayram Bektaş olacak

24 Mayıs 2018 Perşembe 15:13
28. teknik direktör Bayram Bektaş

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Bayram Bektaş, sarı-kırmızılı ekibin lig tarihindeki 28. çalıştırıcısı oldu.

14 yıl sonra aradan sonra döndüğü Süper Lig'de sezona teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan Göztepe, sezonu 49 puanla 6. sırada tamamladı. Tamer Tuna ile yola devam etmeme kararı alan sarı-kırmızılı ekip, Bayram Bektaş'la anlaştı. Bayram Bektaş'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk hayatında Sarıyer'de profesyonel olan Bayram Bektaş, daha sonra Antalyaspor, Altay, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Kocaelispor'da forma giydi. Teknik direktörlük kariyerinde ilk olarak Elazığspor'u çalıştıran 44 yaşındaki Bayram Bektaş, Gazişehir Gaziantep'te de görev yaptı. Geçen sezon Ümraniyespor'un başında yer alan Bayram Bektaş, uzun süre ilk 2 mücadelesi verdiği ligde play-off yarı finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elendi.

Teknik direktörlük kariyerinde 95 maç

Çalıştırdığı takımlarda play-off'lar dahil ligde 93, kupada ise 2 maça çıkan Bayram Bektaş, bu müsabakalarda 37 galibiyet, 30 beraberlik ve 28 mağlubiyet aldı. Bektaş'ın çalıştırdığı takımlar 127 gol atarken kalesinde 105 gol gördü.

Göztepe'nin 28. teknik direktörü

Bayram Bektaş, gelecek sezon Süper Lig'de 27. kez mücadele edecek Göztepe'nin lig tarihindeki 28. çalıştırıcısı olacak. Sarı-kırmızılı ekipte 10'u kesintisiz olmak üzere 12 sezon görev alan Adnan Süvari takımının başında 340 maçta görev yaptı. Süvari'nin ardından en fazla görev yapan isimler 52 maçla Ruhi Karaduman, 38 müsabakayla Andrea Kutik ve 34 karşılaşmayla Tamer Tuna oldu.

Mehmet Sepil'in 8. teknik adamı

Bayram Bektaş, Göztepe'yi 2014 yılında Altınbaş Holding'ten devralan kulüp başkanı Mehmet Sepil dönemindeki 8. teknik direktör olacak. 2014-2015'te TFF 2. Lig'de yer alan sarı-kırmızılı ekipte Suat Kaya ve Metin Diyadin, 2015-2016'da TFF 1. Lig'de Metin Diyadin, Önder Özen ve Mehmet Aurelio, 2016-2017'de ise yine TFF 1. Lig'de Okan Buruk ve Yılmaz Vural görev yapmıştı. Göztepe, Süper Lig'de yer aldığı geçen sezonu ise Tamer Tuna ile tamamlamıştı.

AA

Son Güncelleme: 24.05.2018 15:27
Anahtar Kelimeler:
Teknik DirektörSÜPERLİGGöztepeFutbolBayram Bektaş
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