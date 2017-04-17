"3-0'a rağmen Juventus'u eleriz"

Neymar, PSG maçındaki geri dönüşün Juventus maçında da yaşanabileceğine inanıyor...



Juventus maçından zaferle ayrılacaklarına inandığını söyleyen Neymar, Canal Esporte Interactivo'ya yaptığı açıklamada, "Yeni bir geri dönüşe hepimiz inanıyoruz ve bunu bir kez daha başarabiliriz. Biz Barcelona 'yız ve burada her şey aynı. Bazen bazı takımların arkasında kalabiliriz ama yeni bir geri dönüş imkansız değil." dedi. Juventus'un iyi bir takım olduğunu ve skor avantajıyla sahaya çıkacağını söyleyen Brezilyalı yıldız, "Eğer her şey yolunda giderse yeni bir geri dönüşe imza atabiliriz. Ben takım arkadaşlarıma ve bizim potansiyelimize inanıyorum. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama bu geri dönüşe imza atarsak kazanacak çok şeyimiz olacak." ifadelerini kullandı.

PSG maçı öncesinde de aynı duygular içinde olduklarını ama o maçın sonunda başarıya ulaştıklarını yineleyen Neymar, "PSG maçından önce de durum aynı bu şekildeydi. O maç öncesinde herkes tur atlamak için şansımızın düşük olduğunu söylüyordu ama biz çok çalıştık, inandık, Tanrı bize yardım etti ve arka arkaya gelen gollerle turu atladık." şeklinde konuştu.