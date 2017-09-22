Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104303
ALTIN
145.351
DOLAR
3.4869
STERLİN
4.7296
EURO
4.1781

3-0 rövanşında 8 gollü tarife

İlk maçta 3-0 yenildiği Jorge Wilstermann'ı rövanşta 8-0 yenen Arjantin ekibi River Plate, Libertadores Kupası'nda yarı finale kaldı

22 Eylül 2017 Cuma 10:22
3 Okunma
3-0 rövanşında 8 gollü tarife

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası çeyrek final rövanşında River Plate, ağırladığı Jorge Wilstermann'ı 8-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası Libertadores Kupası'nın çeyrek final rövanş maçında Arjantin temsilcisi River Plate, başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Bolivya ekibi Jorge Wilstermann'ı konuk etti. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, ilk maçta 3-0 kaybettiği rakibine karşı çok önemli bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 8-0 galip ayrıldı. Arjantinli golcü Ignacio Scocco 8, 15, 19, 46 ve 57'nci dakikalarda attığı 5 golle yıldızlaştı. River Plate'in diğer gollerini, Enzo Perez (2) ve Ignacio Fernandez kaydetti.

Şampiyonada son 4 takım arasına kalan River Plate, bu turda bir başka Arjantin temsilcisi Lanus ile karşılaşacak. Diğer yarı final mücadelesi ise Ekvador ekibi Barcelona ile Brezilya'dan Gremio arasında olacak.

Anahtar Kelimeler:
çeyrek Final RövanşıGüney Amerika Futbol KonfederasyonuLibertadores KupasıRiver Plate
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim