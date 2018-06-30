Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, transfer çalışmalarına ilişkin "Bundan sonraki işimiz artık herkesin istediği ve bizi bu takımla hedefe götürecek oyuncular." dedi.

Üç sezonda üst üste lig atlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni transferlerle takımını güçlendirerek ilk kez yer alacağı en üst seviye ligde kalıcı olmak için kaliteli futbolcuların peşine düştü. Teknik direktörlüğe geldikten sonra Spor Toto 1. Lig'de düşme tehlikesi yaşayan mavi-beyazlı takımı büyük başarı göstererek Süper Lig'e taşıyan Altıparmak, yeni sezon hedeflerini ve transfer çalışmalarını anlattı.

İç transfer bitti, dış transfer çalışmaları sürüyor

Teknik direktör Altıparmak, Süper Lig'e çıktıktan sonra herkesin takım için büyük bir beklenti içerisine girdiğini söyledi. Süper Lig'e yükselme sevincini yaşamanın artık bittiğini ve hızlıca çalışmalara başladıklarını ifade eden Altıparmak, şöyle konuştu: "Süper Lig'de öncelikli olarak kalıcı bir takım olmak istiyoruz. Onun için ince eleyip sık dokuyoruz. Çalışmalarımızın ilk bölümünde iç transferde belirlediğimiz oyuncularımız vardı, onlarla anlaşıp daha sonra dış transferlerde belirlediğimiz oyunculara gidecektik. İç transferde belirlediğimiz oyuncuların hemen hemen hepsiyle anlaştık, sadece Metin Yüksel, Altay'a gittiği için onunla anlaşamadık. Bu hafta içi dış transfer çalışmalarına başladık. Öncelikle ligimizden Ümraniyespor'un oyuncusu İbrahim Akdağ ile anlaştık ve çok istediğimiz Göztepe'den Leo Schwechlen transferi bitti. Sasa Zivec transferinin hemen hemen her şeyi bitti gibi. Geldi, burayı gördü, çok mutlu oldu ve her şeyde anlaşmamız yüzde 99."

"3-4 tane iyi transferimiz olacak"

Mehmet Altıparmak, Süper Lig'de oynamış iki Türk futbolcu ile görüştüklerini belirterek, transferin son aşamada olduğu için isim paylaşmak istemediklerini dile getirdi. Transfer edecekleri iki Türk futbolcunun defans oyuncusu olduğunu vurgulayan Altıparmak, "Bundan sonraki işimiz artık herkesin istediği ve bizi bu takımla hedefe götürecek oyuncular. Tabii transferler hemen öyle kolay olmuyor. Hem maliyet olarak çok yüksek hem de biraz meşakkatli işler olduğundan uğraş gerektiriyor. Şimdi transfer peşindeyiz, 3-4 tane iyi transferimiz olacak. Son olarak da herkesin beklediği santrfor transferine geçeceğiz." diye görüşlerini aktardı.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk kamplarını Düzce'de Topuk Yaylası'nda gerçekleştireceklerini anımsatan Altıparmak, bu kampı gerçekleştirdikten sonra Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapacaklarını ifade etti. Erzurum kampına takım olarak hazır şekilde başlamak istediklerini söyleyen Altıparmak, "Yeni bir takım oluşturuyoruz ama bizim eski takım da duruyor. Geçen sezon şampiyon olan takım komple gitmişti ama biz burada çok güzel bir aile ortamı yakaladık ve şampiyonluk öyle geldi. Biz bu dostluğu arkadaşlığı yaratan ekibimizle zaten hepsiyle anlaştık, çoğu da burada. Gelecek oyuncular da bu aile ortamına katılacak, biz bu aile ortamını yakalarsak yine Süper Lig'de başarıyı yakalayacağız." ifadelerini kullandı.