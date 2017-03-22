TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'la yolları ayrılan teknik direktör Mesut Bakkal'ın, takımdaki 3. dönemi 171 gün sürdü.

Kariyerinde Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Denizlispor, Manisaspor, Ankaragücü, Samsunspor, Kardemir Karabükspor, Konyaspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarını çalıştıran Bakkal, ligin 5. haftasından sonra Osman Özköylü ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı-beyazlı ekipte 3. kez teknik direktörlük görevine getirilmişti. Sivasspor'da 6. hafta maçları öncesi 30 Eylül 2016'da teknik direktörlüğe gelen Bakkal, 25. haftada 19 Mart'ta deplasmanda Şanlıurfaspor karşısında 2-1'lik yenilginin ardından görevini bıraktı. Sivas ekibi Bakkal yönetiminde, bu dönemde 20 lig maçında 11 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekibi 2009-2010 sezonunda bir dönem çalıştıran Bakkal, geçen sezon (2015-2016) da 21. haftada Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilmişti. Bakkal yönetimindeki takım, ligi 31 puanla 16. sırada tamamlayarak Süper Lig'e veda etmişti.

Sivasspor'u kupada çeyrek finale taşıdı

Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki Sivasspor, 171 günlük dönemde Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip çeyrek final ilk maçında sahasında Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ligde 25 haftalık periyotta 43 puan toplayan Sivasspor, lider Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından 2. sırada yer alıyor.