3 hafta maçları başlıyor

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın başlayacak.
Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak. Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)
21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)
21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)
21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)
21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş
21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)
21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)
18 Ekim Çarşamba:
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya)
21.45 Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)
21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre)
21.45 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
21.45 Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
21.45 Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya)
21.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
21.45 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
AA