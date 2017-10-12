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3 hafta sonra 3 puan istiyor

Süper Lig'in son 2 haftasında 5 puan yitiren Beşiktaş, 8. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak

12 Ekim 2017 Perşembe 13:46
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3 hafta sonra 3 puan istiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Ligdeki son 2 maçında 5 puan yitiren siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşısında yeni bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Sezona iyi başlayan ve ilk 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik alan Beşiktaş, son 2 haftadaki maçlarda ise Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olup, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Son maçlardaki kayıplarıyla 19 puanlı lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni yenerek kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Monaco maçı öncesi moral arıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Monaco ile yapacağı karşılaşmaya moralli çıkmayı amaçlıyor. Siyah-beyazlı ekip, lig mücadelesinin ardından 17 Ekim Salı günü Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

Kadro tamamlanıyor

Beşiktaş'ta kırmızı kartlar nedeniyle Trabzonspor karşısında görev alamayan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma, cezalarını tamamladı. Fenerbahçe maçında gördükleri kırmızı kartlarla cezalı duruma düşen bu üç oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Şenol Güneş takımının başında olacak

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında takımın başında yer alacak. Fenerbahçe derbisinde hakem tarafından tribüne gönderilen ve bir maç men cezasını Trabzonspor karşılaşmasında çeken Güneş, yarın yedek kulübesinde takımını yönlendirecek.

Adriano da hazır

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Adriano Correia da forma giyebilecek duruma geldi. Sezon başından itibaren zaman zaman sakatlığı nedeniyle bazı maçları kaçıran Adriano, milli maçlar arasında eksiklerini tamamlayacak şekilde antrenmanlarını yaptı.

3 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Caner Erkin, Gary Medel ve Dusko Tosic sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sezon başından bu yana üçer sarı kartı bulunan Caner, Medel ve Tosic, Gençlerbirliği karşılaşmasında da kart görmesi durumunda 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

AA

Son Güncelleme: 12.10.2017 13:46
Anahtar Kelimeler:
8. Hafta MaçlarıGençlerbirliğiSüper LigBeşiktaşFutbol
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