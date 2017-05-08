Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 takımdan biri olan, lige zirve ve Avrupa kupalarında mücadele etme vizesi alma hedefiyle başlayan Bursaspor'un ikinci yarıdaki düşüşü sürüyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başladığı ligin ilk yarısında başarılı sonuçlar alan ve devreyi 27 puanla 5'inci sırada tamamlayan Bursaspor, ikinci yarıdan itibaren hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda 14'üncülüğe kadar geriledi. Ligin 18. haftasında sahasında Adanaspor'a 1-0 yenilen Bursa ekibinde bu karşılaşmanın ardından Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Ardından 21 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Bursaspor, evine 1-0'lık skorla puansız döndü.
3 maçta 16 gol yedi
Ligin ilk yarısını 27 puanla 5'inci sırada tamamlayan Bursaspor, ikinci yarıda 14'üncülüğe kadar geriledi. Yeşil-beyazlılar, son 3 maçta kalesinde toplam 16 gol gördü
08 Mayıs 2017 Pazartesi 13:39
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 takımdan biri olan, lige zirve ve Avrupa kupalarında mücadele etme vizesi alma hedefiyle başlayan Bursaspor'un ikinci yarıdaki düşüşü sürüyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başladığı ligin ilk yarısında başarılı sonuçlar alan ve devreyi 27 puanla 5'inci sırada tamamlayan Bursaspor, ikinci yarıdan itibaren hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda 14'üncülüğe kadar geriledi. Ligin 18. haftasında sahasında Adanaspor'a 1-0 yenilen Bursa ekibinde bu karşılaşmanın ardından Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Ardından 21 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Bursaspor, evine 1-0'lık skorla puansız döndü.