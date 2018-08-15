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"3 puan için Antalya'ya gidiyoruz"

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Recep Çınar, "Antalyaspor, Kayserispor ile oynadığı müsabakayı kaybetti. Kendi saha ve seyircisi önünde kazanmak isteyecektir. Ancak takımımıza güveniyoruz. Üç puan için Antalya'ya gidiyoruz" diye konuştu

15 Ağustos 2018 Çarşamba 13:42
"3 puan için Antalya'ya gidiyoruz"

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Recep Çınar, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'la oynayacakları maçı kazanarak Konya'ya 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Çınar, yaptığı açıklamada, sezona galibiyetle başlamanın çok önemli olduğunu belirtti. İlk haftalarda genelde sürpriz sonuçların elde edildiğini ifade eden Çınar, şöyle devam etti: "Futbolcularımız bu sürprizin gerçekleşmesine izin vermediler ve hak ettikleri üç puanı hanemize yazdırdılar. Genel anlamda oyunun kontrolü elimizdeydi. Duran toplarda yaşadığımız sıkıntı oyunun son bölümlerinde bizi zorlasa da bu tür durumlarda çözüm üretme adına oyuncularımız, ne yapabileceğini de göstermiş oldu. Az kalmasına rağmen futbolcularımız telaş etmeden, oyun disiplininden uzaklaşmadan yerinde hamlelerle üç puanı kazandılar. Ortaya konulan mücadeleden, performanstan memnunuz ancak bu takımın çok daha iyisini yapabilecek kalitede olduğunu biliyoruz."

"Daha güçlü bir Konyaspor olacak"

Yeni transferlerden Uğur Demirok'a Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'de şans verildiğini hatırlatan Çınar, şu değerlendirmede bulundu: "Maçın ilerleyen bölümünde diğer yeni transferimiz Marko Jevtovic de süre aldı. Hurtado, Diagne ve Opanasenko'nun da hazır hale gelmesiyle çok daha güçlü ve iyi futbol oynayan bir Atiker Konyaspor izleyeceğiz."

"İyi mücadele edip kazanmak istiyoruz"

Asbaşkan Recep Çınar, deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bizim hedefimiz Antalya'dan puan ya da puanlarla dönmek. Sezonun ilk deplasman müsabakası olacak. İyi mücadele edip kazanmak istiyoruz. Antalyaspor, Kayserispor ile oynadığı müsabakayı kaybetti. Kendi saha ve seyircisi önünde kazanmak isteyecektir. Ancak takımımıza güveniyoruz. Üç puan için Antalya'ya gidiyoruz."

AA

Son Güncelleme: 15.08.2018 14:04
Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporBüyükşehir Belediye ErzurumsporFutbolSpor Toto Süper Lig
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