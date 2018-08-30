‘3 puan ile buraya döneriz’

Spor Toto Süper Lig’de 1 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’la karşılaşacak Göztepe’nin teknik direktörü Bayram Bektaş, “Alanyaspor maçında gereken mücadeleyi, oyun disiplinini, her hafta daha iyiye giden takım düzenini sahaya yansıttığımız takdirde inşallah hedeflediğimiz 3 puanla buraya döneriz.” dedi.

‘İşimizi yapacağız’

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda kendilerine yakışan futbol ve mücadele ile sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Bu galibiyetin futbolcuların öz güvenini üst seviyeye çıkardığını kaydeden Bektaş, şöyle konuştu: “Bu haftaki rakibimiz Alanyaspor zor bir dönemden geçiyor. Belki final maçı olarak görecekler ama bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimizi yapmak, sahada kendi futbol mantalitemizi ve oyunumuzu oynamak için gidiyoruz. Aldıkları skorlar kimseyi aldatmasın. Çünkü gerçekten iyi bir takım Alanyaspor. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Geçen hafta aldığımız galibiyet de bizim için moral oldu. Milli ara var, aramıza katılacak oyuncuların takıma adaptasyonu için iyi bir süreç olacak. Bu süreçten önce Alanyaspor maçında gereken mücadeleyi, oyun disiplinini, her hafta daha iyiye giden takım düzenini sahaya yansıttığımız takdirde inşallah hedeflediğimiz 3 puanla buraya döneriz.”

‘Alternatifli kadromuz var’

Bektaş, son olarak Sokol Cikalleshi’yi kadrolarına dahil ettiklerini, Cameron Jerome’un da transferini tamamlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti: “İhtiyacımız olan bölge ve kaliteli futbolcular ama belki Cikalleshi 2 senedir istediği seviyede değil ama kaliteli bir futbolcu. Bizde o çıkışı yakalayacağına inandığımız için burada. Jerome’un da kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Bize çok fazla artı getireceğini düşünüyorum. Öteki bölgelerle alakalı iyi donanımlı olduğumuzu düşünüyorum. Her mevkide alternatifli bir kadromuz var.” Bektaş, Nabil Ghilas ve Oscar Scarione’ye teklif gelmesi halinde yönetim kurulunun kulübün menfaati konusunda en doğru karar vereceğini sözlerine ekledi.