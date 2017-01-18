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3 sezonda 195 milyon harcadılar

Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, son 3 sezonda toplam 195 milyon 445 bin avroyla transfere büyük harcama yaptı

18 Ocak 2017 Çarşamba 17:31
3 sezonda 195 milyon harcadılar
Türk futbolunda "4 büyükler" olarak anılan Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, son 3 sezonda transfere büyük miktarlarda para harcadı. Dört kulüp son 3 sezonda toplam 120 futbolcuyu kadrosuna katarken; bonservis, kiralama veya imza parası olarak toplam 195 milyon 445 bin avro (Yaklaşık 790 milyon lira) ödeme yaptı. Bu kulüpler, UEFA'nın Finansal Fair Play Kriterleri'ne uymaya çalışsa da iddialı kadrolar kurmak için zaman zaman yüksek bonservis ücreti vermek zorunda kaldı.

Trabzonspor, 63 milyon 350 bin avro harcadı
Trabzonspor özellikle eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dönemindeki transferleriyle gündeme geldi. 2014-2015 sezonunda 23 futbolcuya toplam 34 milyon 20 bin avro bonservis ödeyen Trabzonspor, geride kalan 2 sezonda harcamalarını ciddi ölçüde düşürdü. Geçen sezon transfer için 15 milyon 850 bin avro harcayan bordo-mavili kulübün bu sezonki harcamaları 13 milyon 480 bin avroda kaldı. Trabzonspor, bu dönemde 45 futbolcu alırken toplam 63 milyon 350 bin avroyu kasasından çıkardı. Trabzonspor, en yüksek bonservis bedelini 2014-2015 sezonunda 6 milyon avroyla Majeed Waris için öderken, Oscar Cardozo için kasasından 5 milyon avro çıkardı.

Galatasaray'ın harcamaları arttı
Ligde son şampiyonluğunu 2014-2015 sezonunda yaşayan Galatasaray, bu sezon transfer harcamalarını artırdı. 2014-2015 sezonunda 13 milyon 600 bin avro bonservis ücreti veren sarı-kırmızılı kulübün geçen sezonki transfer harcaması 11 milyon 45 bin avroda kaldı. Galatasaray, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men cezası almasına rağmen geride kalan 2 sezona göre 2016-2017'de daha fazla para harcadı. Bu sezon sadece Josue Pesqueira'yı bedelsiz olarak kadrosuna dahil eden Galatasaray, 6 futbolcuyu toplam 20 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti.  Galatasaray, 2014-2015 sezonunda Tarık Çamdal'a 4 milyon 750 bin bonservis bedeli öderken, bu sezon da Serdar Aziz'in transferi için 4 milyon 500 bin avro para harcadı. Sarı-kırmızılı kulüp, son 3 sezonda 28 farklı futbolcu transferi için toplamda 44 milyon 645 bin avro para verdi.

Fenerbahçe'den yüksek bonservis bedelleri
Fenerbahçe, diğer kulüplere göre daha az futbolcu almasına rağmen ödediği yüksek bonservis bedelleriyle ön plana çıktı. Sarı-lacivertli kulüp, 3 sezonda 20 futbolcuyu kadrosuna katıp 47 milyon 550 bin avroyu kulüplere ödedi. Sarı-lacivertli kulüp, geçen sezon transfer politikasında büyük bir değişikliğe giderek hem yerli hem de yabancı oyunculara verdiği bonservis bedelleriyle adından söz ettirdi. 2015-2016 sezonunda 8 milyon avro bonservis bedeliyle Josef de Souza'yı transfer eden Fenerbahçe; Simon Kjaer için 7 milyon 650 bin, Ozan Tufan için 7 milyon, Luis Nani için 6 milyon ve Robin Van Persie için de 5 milyon 500 bin avro ödedi. Geçen sezon transferde 41 milyon 550 bin avro harcayan ancak diğer kulüpler gibi UEFA Finansal Fair Play denetiminde olan ve sattığı kadar harcama yapabilen sarı-lacivertli kulüp, bu sezon bazı futbolcuları bedelsiz bir şekilde kadroya dahil etti. Toplamda 8 milyon avro harcama limiti olan Fenerbahçe, kadrosuna kattığı 8 futbolcu içinde Martin Skrtel'in transferine 6 milyon bonservis ücreti harcadı.

Beşiktaş, 3 sezonda 39 milyon 900 bin avro harcadı
Beşiktaş diğer rakiplerine göre daha mütevazı davranarak bonservis veya kiralama bedeli için 39 milyon 900 bin avro para harcadı. Başkan Fikret Orman yönetiminde 2014-2015 sezonunda 14 milyon 450 bin avro bonservis veya kiralama bedelini kasasından çıkaran siyah-beyazlı kulüp, 2015-2016'da 13 milyon 950 bin avro ücret verdi. Beşiktaş, bu sezonki iki transfer döneminde de 11 milyon 500 bin avroyu kiralama ve bonservis bedeli olarak harcadı. Siyah-beyazlı kulüp bu dönemde 34 milyon avro bonservis ücreti harcarken, 5 milyon 900 bin avroyu kiralama bedeli olarak kulüplere verdi.

Yüksek bonservis ücreti verilen futbolcular
Beşiktaş, bu 3 sezonda yüksek bonservis ücretleri ödemek zorunda kaldı. 2014-2015 sezonu başında İngiltere'nin Chelsea takımından transfer ettiği Demba Ba için 6 milyon avro bonservis ücreti veren siyah-beyazlı kulüp, bu sezon başında West Ham United'a kiraladığı GökhanTöre için de 4 milyon 500 bin avro bonservis bedeli ödedi. Beşiktaş, bu sezonun devre arasında ise Matej Mitrovic için 4 milyon 200 bin avro bonservis ücreti vererek gündeme geldi.
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FutbolSpor Toto Süper LigTransfer DönemiGalatasasarayFenerbahçeBeşiktaşTrabzonsporPara Harcadılar
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