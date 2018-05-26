Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018

30 bin kişi ile Rusya'ya uğurladılar

2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya Milli Takımı için başkent Bogota'daki El Campin Stadı'nda yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı tören düzenlendi

26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:01
30 bin kişi ile Rusya'ya uğurladılar

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Kolombiya Milli Futbol Takımı, başkent Bogota'daki özel organizasyonda Kolombiyalılarla buluştu.

Dünya Kupası'nda Japonya, Polonya ve Senegal ile H Grubu'nda yer alan Kolombiya için El Campin Stadı'nda düzenlenen özel programı yaklaşık 30 bin kişi izledi. Organizasyonun başlamasına saatler kala tribünleri dolduran Kolombiyalılar, "Tigre" (Kaplan) lakaplı takım kaptanları Radamel Falcao'nun yanı sıra Bayern Münih'in yıldız oyuncusu James Rodrigues, Arsenal'in kalecisi David Ospina ve Barcelonalı Yerry Mina'ya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Futbolcuların kendi aralarında oynadıkları "veda karşılaşması"nın ardından James Rodrigues'in, sahaya giren ve kendine sarılan küçük bir Kolombiyalıya formasını hediye etmesi taraftarlardan alkış aldı. Ayrıca, sahaya futbolcularla birlikte çıkan Kolombiyalı şarkıcı Maluma da konser verdi.

Gruptaki ilk maçını 19 Haziran'da Japonya ile yapacak Kolombiya, iki gün önce de başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos tarafından kabul edilmişti.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2018 13:35
Anahtar Kelimeler:
Radamel FalcaoKolombiya Milli TakımıKolombiya Milli Futbol TakımıJames RodriguezEl Campin StadyumuBogota
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1. Lig'e son bilet
1. Lig'e son bilet
"Türkiye'den transfer teklifi aldım"
"Türkiye'den transfer teklifi aldım"
Demirören'in İran heyecanı
Demirören'in İran heyecanı
Adaylar oylarını kullandı
Adaylar oylarını kullandı
Hakan, Sivas'ta devam etmek istiyor
Hakan, Sivas'ta devam etmek istiyor
"İran ciddi bir rakip"
"İran ciddi bir rakip"
Yeni formalar temmuzda satışta
Yeni formalar temmuzda satışta
Kurdaki artış Trabzonspor’u vurdu
Kurdaki artış Trabzonspor’u vurdu
Emre 1 yıl daha Başakşehir’de
Emre 1 yıl daha Başakşehir’de

banner129

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim