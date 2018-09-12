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"30 maçta 3'er puan istiyoruz"

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş, çalışmayı tamamlayamadı

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:37
"30 maçta 3'er puan istiyoruz"

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli oyuncular Uğurcan Çakır, Vahid Amiri, Majid Hosseini, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Esteban Alvarado, Juraj Kucka katılmadı. Jose Sosa salonda Zargo Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Bordo-mavililer, antrenmanda pas çalışmasının ardından son bölümde yarı sahada maç oynadı.

Yusuf Yazıcı ve Mustafa Akbaş devam edemedi

Trabzonspor'da milli takım kampından dönerek antrenmanda yer alan Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş, çalışmayı tamamlayamadı. Sol ayağından sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın saha kenarında tedavisi yapıldı. Ayak bileğine darbe alarak yerde kalan Mustafa Akbaş da tedavisinin ardından soyunma odasına gitti.

Rafet El Roman da izledi

Trabzonspor'un antrenmanını şarkıcı Rafet El Roman da izledi. Bordo-mavili takımın taraftarı olan şarkıcı, antrenman sonunda teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla görüşerek fotoğraf çektirdi.

Karaman: "30 maçta 3'er puan hedefliyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, ilerleyen dönemde takımın daha iyi hale geleceğini belirterek, "Daha ligin henüz başı. Galatasaray maçında iyi oynadık ve kazandık. Ankaragücü maçında da iyi oynamıştık. Galatasaray maçını oynadık ve bitti. Benim nazarımda o maç hakem bitiş düdüğünü çaldığı andan itibaren bitti. Önümüzde Aytemiz Alanyaspor maçı var ve o karşılaşmaya odaklanıyoruz." diye konuştu.

Milli takımlarda oynayan oyuncuların sorunsuz şekilde katılımını beklediklerinin vurgulayan Karaman, "Mevcut oyuncularımızdan antrenman eksiği ve sakat olanların bir an önce tedavilerinin tamamlanarak aramıza katılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla hedef bitmiyor. Oynadığımız hangi müsabaka olursa olsun dünyanın en iyi kulübü de dahil olmak üzere sahaya kazanmak için çıkarız. Biz tek tek maçlara bakıyoruz. 30 maçta da 3'er puan hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 12.09.2018 14:41
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigFutbolAytemiz Alanyaspor
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